Los gremios docentes destacaron un alto acatamiento del paro en la provincia

Docentes públicos y privados iniciaron hoy un paro por 48 horas en reclamo de la reapertura paritaria. Tanto el gremio que nuclea a los trabajadores en AMSAFE como SADOP destacaron el alto nivel de acatamiento de la medida de fuerza.

Los maestros nucleados en AMSAFE definieron el viernes las medidas de fuerza para este martes y miércoles, a lo que se sumarán los miércoles y jueves de la próxima semana. Lo que derivó en esta medida fue la negativa del Gobierno provincial en volver a discutir la política salarial.

En tanto, los docentes privados, nucleados en SADOP, también confirmaron sus paros. El gremio resolvió realizar medidas de fuerza los mismos días que AMSAFE: martes 2, miércoles 3, miércoles 10 y jueves 11 de agosto.

“El paro tiene un 100 por ciento de adhesión, lo que demuestra la voluntad de los trabajadores y las trabajadoras de pelear por defender nuestros derechos, mejorar el poder adquisitivo de nuestro salario y discutir las políticas públicas. Es vergonzoso que el Gobierno de lo provincia no convoque a los trabajadores para discutir lo que está pasando en las escuelas”, sostuvo el Secretario General de AMSAFE, Rodrigo Alonso.

Para el sindicalista, la llave para salir del conflicto está en manos del Gobierno de la provincia: “Tiene que convocarnos a paritarias, de lo contrario continuará la medida de fuerza la semana próxima por 48 horas más el día 10 y 11 de agosto. Nos llama la atención que el Gobierno no pueda analizar que la situación económica de cuando discutimos el aumento salarial se modificó. Nos llama la atención que, teniendo recursos propios y coparticípales, no pueda otorgar un aumento a las trabajadoras y trabajadores que nos permita no perder contra la inflación. Hay condiciones económicas para que no perder poder adquisitivo, pero el Gobierno tiene una postura intransigente que nos lleva a este conflicto”, dijo al aire de Cadena OH!.

Por su parte, Pedro Bayugar, referente de SADOP, reconoció que difícilmente en el ámbito de la educación privada el acatamiento alcance el 100 por ciento, “porque hay mucha presión de los empleadores, no obstante, tenemos un nivel altísimo y eso para nosotros es importante”, agregó.

