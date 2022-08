La Cámara de Diputados aprobó la renuncia de Sergio Massa

La Cámara de Diputados aprobó este martes la renuncia de Sergio Massa al frente de la Cámara de Diputados, quien asumirá mañana como ministro de Economía, Producción y Agroindustria. El bloque del Frente de Todos presentó a Cecilia Moreau para el reemplazo que es tratado en el recinto y la oposición adelantó que se abstendrá a votar.

Luego de retirarse Massa del recinto, su lugar fue ocupado por Omar de Marchi, diputado del PRO y vicepresidente primero de la Cámara que, emulando a Federico Pinedo, presidirá la Cámara hasta que se elija a el o la reemplazante del líder del Frente Renovador.

Leer también: Cristina Fernández recibió a Sergio Massa antes de su asunción como superministro

Desde la UCR, Mario Negri se sumó a la abstención y agregó: “Sepan nos van a tener en estos cuatro meses bajo la nueva presidencia, trabajando. Queremos hablar de lo que le pasa a la gente y actuar con racionalidad”.

El diputado del PRO Waldo Wolff alertó por el “espíritu de algarabía” que había en el recinto que, según observó, se “contradice con la realidad del país”, como si fuera “un lanzamiento del nuevo Gobierno”. En ese sentido, aclaró que la oposición se abstendrá a votar por la elección de Cecilia Moreau.

Despedida de Massa

“Quiero agradecerles a todos los trabajadores de esta casa que en estos 996 días que me tocó estar al frente, nos acompañaron con un esfuerzo enorme y compromiso unidos entendiendo, además, las complejidades que nos tocó vivir. Quiero agradecer a cada diputado y diputada. Esta casa me enseñó a escuchar más que a hablar, tolerar convivir en la diferencia e intentar hasta el último instante a buscar acuerdos pero sobre todo me enseñó a valorar y respetar la tarea que cada uno de ustedes lleva adelante”, dijo Massa.

En ese sentido, en su discurso de despedida, agregó: “Me voy con una convicción, muchas veces escuché que el Congreso es el ámbito de los acuerdos. Termina una etapa para mi y mañana empieza otra, y voy a venir una y cien veces a esta casa a buscar que entre todos aquellos que tenemos la convicción de este sea un país mejor podamos darle a los argentinos políticas de Estado. El año que viene, en el debate electoral, seguramente en otros temas nos pelearemos, pero no tengas dudas que la sociedad espera es que en temas no abracemos y salgamos adelante”.