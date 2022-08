Cambió el horario del partido de Newell's vs Colón

Este fin de semana se jugará la duodécima fecha de la Liga Profesional de Fútbol y el domingo hubo cambios de horarios en algunos partidos donde están equipos de la provincia de Santa Fe.

Aprevide decidió adelantar el encuentro de Independiente vs River para las 17:30hs (iba 20:30hs) y por tal motivo otros partidos sufrieron variantes. Además, Aparicio aseguró que el partido se llevará a cabo en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini de Independiente y con público.

Uno de los casos es el que se jugará en Rosario. Newell's vs Colón se jugará a partir de las 20hs y no 18hs como estaba programado. Otro cambio es el de San Lorenzo vs Estudiantes que irá desde las 15hs.