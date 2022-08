Mundial de Qatar: Si tenes entradas y no podes asistir ponela en reventa en la plataforma oficial

Las personas que compraron boletos para la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 en línea y no pueden asistir al partido pueden enviar esos boletos para su reventa en la plataforma oficial de reventa de boletos de la FIFA. La ventana de reventa estará abierta desde el 2 de agosto de 2022 hasta el 16 de agosto de 2022 a las 12:00 (mediodía), hora de Doha.

FIFA Ticketing pondrá a disposición otra ventana de reventa, más cerca del torneo, durante un período que se informará aquí a su debido tiempo.

Los titulares de entradas pueden acceder a su cuenta FIFA Ticketing y seleccionar la opción "Entradas para revender" en el menú lateral. La Plataforma oficial de reventa de boletos brinda una oportunidad para que el comprador original de un boleto comprado de acuerdo con los Términos de venta de boletos en línea para el público en general (incluido el comprador de un boleto en la Plataforma de reventa) obtenga un reembolso de una parte del precio. pagaron por cualquier entrada que ya no deseen usar para ellos mismos o para un invitado, sujeto a que FIFA Ticketing pueda revender la entrada a un comprador de entradas de reventa.

Las personas interesadas en comprar entradas disponibles en la Plataforma Oficial de Reventa de Entradas de la FIFA pueden consultar los enlaces a continuación para ver las entradas disponibles:

Clientes internacionales: Plataforma Oficial de Reventa de Entradas

Residentes de Qatar: Plataforma Oficial de Reventa de Entradas

Puntos a tener en cuenta:

FIFA Ticketing no garantiza que cualquier entrada enviada a la plataforma de reventa se revenda con éxito.

FIFA Ticketing determinará, a su exclusivo criterio, cuándo una entrada enviada a la plataforma de reventa por un comprador original de entradas finalmente se publica en la plataforma de reventa para su posible venta a un comprador de entradas de reventa.

FIFA Ticketing no es responsable de ningún costo o gasto en el que incurra el comprador original de entradas como resultado de que su entrada no se haya revendido con éxito en la Plataforma de reventa o si una entrada no se retira con tiempo suficiente antes del partido respectivo para que la entrada otorgue acceso a el estadio del partido.

El comprador original de la entrada puede enviar cualquier número de entradas a la plataforma de reventa destinada a los invitados y conservar las entradas para su propio uso.

Si el comprador original de la entrada desea enviar su propia entrada a la plataforma de reventa, debe enviar todas las demás entradas que haya comprado para el mismo partido.

Los invitados no pueden asistir a ningún partido sin el comprador original del boleto. Si no todos los boletos se revenden con éxito en la plataforma de reventa, el comprador original del boleto aún puede asistir al partido en cuestión.

FIFA Ticketing establece todos los precios de las entradas en la Plataforma de Reventa, que pueden ser inferiores o superiores al precio pagado por la entrada por el comprador original de la entrada.

Los boletos listados en la Plataforma de Reventa no incluyen ninguna información relacionada con el comprador original del boleto o el precio pagado por el boleto por el comprador original del boleto.

Si bien un boleto aparece en la Plataforma de reventa, no puede ser utilizado por el comprador original del boleto ni por ningún invitado del comprador original del boleto.

Tarifa de reventa

FIFA Ticketing cobrará una tarifa de reventa tanto al comprador original de la entrada como al comprador de la reventa (si las entradas se venden con éxito).

Los detalles de la tarifa de reventa están disponibles en la Política general de reventa de boletos para el público y dentro del Portal de boletos al momento de enviar los boletos para la reventa.

Proceso de reembolso

Si una entrada se revende con éxito en la Plataforma de reventa de acuerdo con la Política general de reventa de entradas para el público, FIFA Ticketing procesará un reembolso al comprador original de la entrada del monto prescrito menos la tarifa de reventa dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores al final de la ventana de reventa y, de lo contrario, de acuerdo con los Términos de venta de boletos en línea para el público en general.

Queda terminantemente prohibida la reventa o intento de reventa de entradas por cualquier otro medio.