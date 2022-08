El Concejo confía en aprobar la ordenanza antilavado esta semana

El Concejo de Rosario avanza de cara a votar un proyecto unificado de ordenanza antilavado de activos. Ya existe un borrador en común en base a tres ejes fundamentales: un sistema de control económico financiero, la emisión de alertas sospechosas y la creación de una agencia de prevención con especialistas.

Con las reuniones que se realizarán esta semana, el legislativo local queda muy cerca de aprobar la ordenanza que establece un nuevo sistema de alertas sobre ciertos rubros de la economía local, y acerca de operaciones con fondos de origen sospechoso, en colaboración con las investigaciones que realizan el Ministerio Público de la Acusación, la UIF y AFIP sobre lavado de activos.

"Hay varios proyectos en análisis con distintas miradas y estamos intentando encontrar una síntesis de todos ellos. Sin duda no estaríamos teniendo esta discusión si no estaríamos atravesando una situación compleja como la que tenemos. Rosario fue pionera en su momento en ser informante voluntaria de la Unidad de Información Financiera (UIF), pero entendemos que la realidad obliga a repensar ese esquema y generar mayores aportes de información" dijo la edil Verónica Irizar al aire de Cadena OH!.

Lo que está consensuado tiene tres pilares fundamentales. Uno contempla un sistema de control económico financiero, con el detalle de rubros, trámites administrativos alcanzados y documentación requerida.

El segundo eje es un sistema centralizado de información y protocolo de emisión de “alertas sospechosas” y por último la creación de la Agencia de Prevención contra el Lavado de Activos, como una autoridad de aplicación de este sistema, que estaría compuesta por profesionales especializados y abocados exclusivamente a esta tarea.

En el día de ayer, la comisión de Gobierno recibió la visita de los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, quienes tuvieron activa participación en varias causas vinculadas a las principales organizaciones del narcotráfico en la ciudad.

Con el aporte de los integrantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA), junto a otros invitados que dieron su visión, el proyecto está a un paso de su aprobación.

Actualmente, la ciudad cuenta con la Ordenanza 9204/2014 que creó el Sistema de Control Económico Financiero de Inversiones, pero con la iniciativa que presentarán se busca “aceitar” el procedimiento “más allá de la presentación de Declaraciones Juradas de origen de fondos en inversiones”.

El municipio estima que, con una ordenanza mejorada, se podrá crear un mecanismo que permitirá facilitar la detección de este tipo de casos. Con este sistema se pone a disposición información ordenada, digitalizada y sistematizada para que la Justicia, la UIF y la Policía actúen y el Servicio Penitenciario accione sobre las operaciones desde cárceles.

