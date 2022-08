Puerto San Martín celebró el Día de los Abuelos con una jornada festiva

Organizado por la Municipalidad de Puerto General San Martín, a través de la Secretaría de educación y Cultura y las docentes de los Centros de Desarrollo Infantil, la ciudad vivió el viernes 29 de julio una emotiva jornada festiva. Fue para homenajear a los abuelos en su día, con un colorido evento realizado el viernes pasado en la Plaza Seca del Centro Cultural Municipal "Batalla Punta Quebracho". Se compartieron momentos de bailes, música, juegos que llenaron de alegría los corazones de los abuelos y sus nietos.

El tradicional encuentro de la ciudad convocó a abuelos de otras localidades que quedaron asombrados por la calidad del CCM y del Museo del Río que allí se encuentra. Además de la presencia de todas las familias que pertenecen al mundo de los CD, se invitó a los "profes abuelos" de los centros que se sumaron para disfrutar del encuentro.

En tanto, el Intendente Municipal, Carlos De Grandis, compartió la jornada junto al Presidente del Concejo Municipal, Juan Manuel De Grandis, y los concejales Maximiliano De Grandis y Walter García, los Ciudadanos Ilustres Elsa Patterer y Abel Palena, como así también el equipo de gobierno municipal se hizo presente para que la tarde fuera inolvidable cargada de sonrisas.

No faltaron en el medio del baile el tradicional trencito al que todos se sumaron, luciendo cotillón de fiesta. Fue en un ambiente de alegría y diversión, que permitió acompañar la tarde con mates y merienda preparadas para recibir a las familias.

"Si bien es un deseo que tengo pero que no depende de mi ser abuelo, hoy los niños me hicieron sentir un abuelo más. Me demostraron su cariño y afecto, como el de sus padres también. Compartimos un momento hermoso con los abuelos, que lo disfrutan de una manera especial", contó De Grandis, quien se animó a bailar con todos al ritmo de la música.

El Intendente destacó con énfasis el trabajo incansable y dedicado de todas las docentes de los CDI. Para que no solamente la jornada saliera como se pensó sino con el cariño y el amor con que imprimen su tarea. "El trabajo que hacen nuestras profes es envidiable. Cómo se prestan a la tarea y cómo trabajan para que este día sea especial para todos en especial para que los niños se sientan mejor. Son guarderías municipales que te llenan el corazón en cada actividad que realizan", afirmó.

Por su parte, el secretario de Educación y Cultura, Sebastián Lezcano, explicó que "se trata de una fiesta tradicional de los CDI, que por la pandemia no se podía hacer, y este año volvimos a celebrar esta actividad incluyendo danzas, dramatizaciones, y la presencia de los adultos mayores, volviendo a apropiarnos de los espacios públicos con actividades que unan a la comunidad". "muy contento de poder compartir este momento con los seres queridos", agregó.