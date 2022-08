La joven santafesina Macarena Sandoval Ferrari, promesa de la danza mundial

La joven santafesina Macarena Sandoval Ferrari, de tan sólo 12 años, avanza con su carrera de bailarina a pasos gigantes. Su trayectoria ya tiene alcance internacional puesto que viene de consagrarse en el Concurso de Danza Activa Internacional en Panamá y de formarse en la Ópera de París el mes pasado.

"Cuando era chiquita, mi mamá puso una música del Lago de los Cisnes. Me puse a moverme, sin pensar. Así que me mandó a la escuelita de danza en frente de mi casa desde los tres años", comentó tímidamente al aire en Cadena OH!

Fue integrante del Seminario de Ballet de la Provincia, dirigido por la recientemente fallecida Betty Sture, y que sigue funcionando en el Centro Cultural Provincial Francisco "Paco" Urondo.

Participó el sábado 4 y el domingo 5 de julio de Danza Activa Internacional, concurso internacional que contó con jurados de amplia y reconocida trayectoria: Julio Bocca, Luciana Paris, Claudia Mota, Roberto Machado y Caridad Martínez.

La santafesina se hizo de la medalla de oro, tras obtener el primer lugar y tres becas para el año entrante. Asistirá, con becas completas, a la Cuban Classical Ballet of Miami, Internacional Ballet Festival of Miami y el Ballet Beyond Borders.

Pero eso no es todo. Realizó durante dos semanas del mes de julio un curso intensivo precisamente en la escuela de ballet ubicada en la capital de Francia, a la que tanto ansió con ir.

Macarena actualmente vive en Buenos Aires y asiste como becaria a las clases del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón (ISATC).

"Yo en ese momento estaba entrenando con una maestra de Paraná, Carla Tista. Estaba con mi mamá cuando me llegó un correo que decía que me aceptaron en la Ópera de Paris. El viaje, todo fue hermoso", remarcó.

Para sorpresa de la bailarina, Carla Tista intervino en la entrevista y afirmó que "Fue para mí un gran honor que Maca viniera conmigo esos meses. Yo vivo en Paraná pero estudié en Santa Fe muchos años, con Betty Sture también".

"Lo que siempre destaco en ella es la pasión que tiene, y su cabeza: es una pequeña gran gigante. Tiene un profesionalismo que muchos adultos quisieran tener, y ella ya lo tiene. Logra cumplir con exigencias y con las metas que se va poniendo en el camino siempre muy bien, haciéndolo con alegría", destacó la profesora.

Escuchar también audio completo: