Rosario celebra sus 170 años como ciudad

Con motivo de cumplirse 170 años de la declaración de Rosario como ciudad, se programó una serie de actividades en las que destacan una gran gala en el Teatro El Círculo, este viernes 5 de agosto a las 20 hs con la participación de ballets de la Escuela Municipal de Danzas y Arte Escénico Ernesto de Larrechea; y la exhibición de un mapa único de 1865 en el Museo de la Ciudad.

El Museo de la Ciudad exhibirá un documento histórico inédito

El viernes 5 de agosto a las 12 hs en el Museo de la Ciudad, Oroño 2361, se exhibirá un nuevo material del archivo Mikielievich. Luego de la presentación, el plano podrá verse en los horarios habituales de visita del museo durante todo el mes de agosto.

En ocasión de celebrar los 170 años de la declaración de Rosario como ciudad, bajo la gobernación de Domingo Crespo en 1852, el museo presentará un plano único perteneciente al Ferrocarril Central Argentino de 1865. Este documento forma parte de las gestiones realizadas entonces por el FFCC Central Argentino para el tendido de sus primeras vías férreas que unieron Rosario con Córdoba. Firmado por el agrimensor español Julián de Bustinza, para el análisis y estudio de este material fueron convocadas Alicia Megías, historiadora, y Silvia Docola, arquitecta, ambas especializadas en el patrimonio de la ciudad.

“La realidad es que el Archivo Mikielevich no deja de sorprendernos. Principalmente porque encontrar un plano de 1865, ahí muy cerquita de la declaración de Rosario como ciudad, no sólo nos da un panorama de una ciudad incipiente que iba a crecer muy rápido sino también cómo se gestan y cómo se organizan los loteos alrededor, en este caso con un plano del Ferrocarril Central Argentino. En este sentido es un plano único, sobre todo por el momento histórico que estamos abordando, el más antiguo que tenemos en nuestra colección. Nos parecía importantísimo trabajar en la revalorización de estos tesoros de Wladimir que entendemos no es el único y vamos seguir trabajando para encontrar más”, detalló Nicolás Charles, director del Museo de la Ciudad.

La actividad consiste en un núcleo expositivo, emplazado en una de la salas del Museo, exhibiendo el mapa hallado en los archivos Mikielevich. Así, el aniversario de los 170 años de la declaración de Rosario como ciudad permite analizar la extensión territorial para esa época.

“Este hallazgo nos permite seguir estudiando, investigando y profundizando las capas de sentido que tenga la historia de la ciudad. No sólo de Rosario sino de nuestros alrededores. Este plano por su tamaño, por su agrimensor, Bustinza, habla mucho de la historia de la ciudad, de la distribución y la redistribución de la tierra que se generó en ese momento”, destacó Charles.

El plano del agrimensor español Julián de Bustinza registra la geografía y define con precisión los propietarios de las tierras del área que ocuparía el ferrocarril y fue dibujado, probablemente, para definir las expropiaciones correspondientes. La importancia del mismo reside en la puesta en valor del archivo del Museo Municipal, a la vez que en el marco de los 170 años de la declaración de Rosario como ciudad permite hacer visible cómo era en sus inicios.

Más propuestas

El 3 de agosto a las 19 hs en el Museo Estevez tendrá lugar la charla "Rosario y su identidad. Un recorrido histórico", a cargo de Miguel Culaciati.

El 4 de agosto a las 19:30 hs en la Bolsa de Comercio se presentará el Coro Tours Emsemble del maestro Emiliano Linares.

El día 5 de agosto habrá varias actividades conmemorativas: y a las 20 hs en el Teatro El Círculo se podrá disfrutar un evento especial por los 170 años de Rosario con orquestas, bailes y recitales. El valor de la entrada es de $500 pesos y puede adquirirse en la boletería del teatro.

El 6 de agosto a las 10 hs en la Plaza 25 de mayo habrá un paseo cívico histórico, con el acompañamiento de Pablo Mercado.

El 7 del mismo mes a las 10 hs en el Parque Alem se suma una exhibición de autos antiguos.

Finalmente, el 13 de agosto a las 10 hs en el Cementerio El Salvador habrá un recorrido a cargo de Adrián Pifferetti mostrando la arquitectura funeraria.