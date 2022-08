Javkin insistió en que le den el control de la policía en Rosario

En el marco del acto en el Monumento Nacional a la Bandera por los 170 años desde que se declaró a Rosario como ciudad, el intendente, Pablo Javkin, se refirió a la situación de violencia extrema de los últimos días y volvió a insistir con la "autonomía municipal". Además, ratificó sus críticas contra el Servicio Penitenciario porque "desde la cárcel se controla lo que pasa en la calle".

En diálogo con la prensa, Javkin lamentó la “deficiencia” que tiene la actividad policial. “Se producen los hechos y nunca hubo una persecución. Se lo hemos planteado a las autoridades. Eso genera una libertad para actuar”, manifestó.

En el mismo sentido, el edil expresó: “Por eso reclamo más potestad. No es que me creo un superhéroe, pero sé lo que sucede acá, vivo acá, los vecinos me escriben. Déjennos disponer, por lo menos, cómo se distribuyen las fuerzas”.

Para el mandatario, desde otros lugares se catalogan los hechos violentos que ocurren en Rosario como si fueran un fenómeno exclusivo, pero es algo que “se está viviendo en todo el país”. “Cuando esto se extienda, vamos a estar en una situación más grave. Hace falta un acuerdo serio y fuerte sobre cómo el Estado tiene capacidad para combatir las economías criminales”, exigió.

Por otro lado, Javkin volvió a criticar al Servicio Penitenciario: “Hay que controlar las cárceles, porque dentro de unos meses nos vamos a encontrar con que muchos de los hechos que pasan hoy fueron ordenados desde adentro. No puede ser que las cárceles sean un call working y controlen lo que pasa en la calle. En la cárcel se sufre lo que se define en la cárcel”.

“Siempre se quiso evitar que esta ciudad tenga autonomía. Si no podemos hacerlo en forma general, hagámoslo en particular”, prosiguió el intendente. Y cerró, con un oscuro presagio del número de crímenes en lo que va del año (más de 170): “Estamos camino a repetir la cifra del peor año. Eso no se puede ocultar”.