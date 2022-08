Fuerte denuncia contra Morena Rial

Ángel de Brito puso al aire en LAM (América) una serie de audios que le enviaron supuestas exempleadas domésticas de Morena Rial, quienes denunciaron a la hija de Jorge Rial por no haberles pagado por sus servicios.

Una mujer que se dio a conocer como Pamela explicó que comenzó a trabajar en la casa que Morena Rial tiene en Córdoba después de haberse contactado con ella a través de Instagram luego de un pedido de la joven de 22 años de edad. Con el pasar del tiempo, tanto Pamela como otras empleadas -según su relato- comenzaron a reclamar por su sueldo adeudado.

Leer también: El dudoso posteo de Mauro Icardi tras las declaraciones de Wanda sobre su divorcio

¿De qué la denuncian a Morena Rial?

"Soy una de las tantas empleadas que ha pasado por la casa de Morena Rial. Queremos que por favor se le deje un aviso a esta señorita para que nos pague. Nos hace ir por solo una semana, te pide una cuenta para transferir y se va. Te deja limpiando y a la hora de pagarte no está", explicó una mujer. "Y así pasan las semanas. Toma a una y a otra y a otra".

Pamela hizo referencia a los inconvenientes que tienen a la hora de querer ingresar al country donde vive Morena para cobrarle: "Cuando queremos ir a cobrarle, ella no te da la autorización porque sabe que tiene que pagar".

"Queremos que Morena Rial, la famosa Morena Rial, nos pague. Somos varias las chicas a las que no está debiendo. Es una vergüenza. Se limpia la casa una semana con cada una y le hace el mismo cuento. Otra semana la otra. La cuestión es que no le paga a nadie", especificó sobre la metodología que usaría la hija mayor de Jorge Rial con las mujeres que toma para que la ayuden en su casa.

Leer también: Morena Rial perdió su embarazo y debió ser internada de urgencia

"Ella pone un estado en WhatsApp y una vecina mía me dice que Morena Rial buscaba empleada. Entonces yo le escribo por Instagram para ver cuándo podía ir, si le hacía falta y qué días. Y me dice 'me hace falta porque estoy recién llegada de Buenos Aires, la casa es un quilombo'. Al otro día me escribe un mensaje a las once y media de la mañana, que si estaba disponible podía ir", continúa Pamela en otro extracto del audio.

Sorprendida por el accionar de Morena, dijo: "Nunca pensé lo que me iba a pasar. Acá, las empleadas que trabajamos en limpieza nos vamos conociendo y nos vamos diciendo 'a la casa de esa no vayas'. Resulta que ella me dice 'fijate por dónde vas a empezar. Trabajé hasta las siete de la tarde, ella se retiró a las cuatro y media. Yo después me tengo que ir, me dejás las llaves en tal lado porque tengo que hacer unos trámites y no llego. Mañana te voy a necesitar de nuevo'".

"Yo nunca tuve su número de WhatsApp, la que me mandaba era su niñera. Le mandé mi CBU, le dije que me transfiriera y cuántas horas había trabajado. Y me dice 'bueno, quedate tranquila porque sino te transfiero mañana te necesito de nuevo'. Al otro día me dice 'limpiame esto, lo otro. Yo me estoy yendo'. Yo le hice todo y la niñera me dijo que cuando me fuera le dijera cuántos horas hice para decirle a More que me pague todas las horas que me debe", siguió Pamela.

"Ese día no me contestaron. Al otro día la niñera me dice 'uy, dice More que se colgó, que ya te transfiere'. Pasado el mediodía no me llegó nada, entonces le empiezo a mandar mensajes y me clavaban el visto. Llamaba a la niñera, que era el único número que tenía, y nada", indicó molesta.

"Termina el día, ese día no había ido a trabajar, me pongo a conversar con unas chicas amigas y qué pasa... Me dicen '¿en dónde estás trabajando vos?', y le digo 'en la casa de More', y me dijeron que cómo no había avisado que iba a ir ahí, que pasaron un montón de chicas y que a todas les hizo lo mismo", relató, dejando en claro que Morena Rial no le habría pagado a ninguna de las empleadas domésticas que tuvo.

Por último, dijo que "las hace trabajar tres veces a la semana, llama a una, a la otra y no les paga. Te endulza, te hace trabajar muchas horas y no te paga. Cobramos una miseria y si lo hacemos es porque lo necesitamos. Es una vergüenza, ella se nos caga de risa. Me bloqueó de Instagram. Y la niñera es cómplice de ella, porque no da la cara", sentenció Pamela.

Fuente: Exitoina