El representante de Alex Caniggia lo definió como "un mercenario"

El representante de Alex Caniggia, Fabián Esperón visitó Intrusos para charlar sobre la excéntrica vida del mediático y terminó lanzando una fuerte definición sobre el hermano de Charlotte Caniggia tras su victoria en El Hotel de los Famosos.

“¿Estaba contento de haber ganado?”, le preguntó Florencia de la Ve al manager y él fue muy honesto. “Él está feliz. Alex es absolutamente competitivo y es mercenario, o sea que le gusta ganar dinero”, señaló, picante

“Le gusta la guita que ganó, pero por sobre todo le gusta haber ganado a otro”, aseguró, sobre el triunfo que consiguió frente a Martín Salwe en el reality de Pampita y el Chino Leunis.

Alex y Melody

El noviazgo de Melody Luz y Alex Caniggia avanza a paso firme afuera de El Hotel de los Famosos, reality en el que se conocieron y nació el amor, más allá de que algunas personas del público le hagan una recurrente pregunta a la bailarina sobre el romance.

"Al principio del reality no nos teníamos en vista. La gente me cruza y me dice '¿es real lo de Alex?'. Es obvio que es real", contó Melody en La Noche del Domingo, por América.

Y agregó: "Estamos casi viviendo juntos porque no nos separamos nunca".

Fuente: Ciudad Magazine