Inauguraron la nueva Terminal de Ómnibus de Calchaquí

El gobernador Omar Perotti inauguró este domingo la nueva Estación Terminal de Ómnibus de la ciudad de Calchaquí, en el departamento Vera, obra que representó una inversión provincial de $ 178.268.482,46.

En la oportunidad, Perotti indicó que “una ciudad, un pueblo, crece cuando se van sumando obras, y nosotros vemos un Calchaquí con mucha fuerza para crecer, con muchas oportunidades para su gente. Y esto es lo mismo que vemos en todo el norte de la provincia”.

A continuación, el gobernador detalló que “muchos se fueron buscando otras oportunidades, o las que no estaban, porque no había inversiones. Y vivía poca gente en relación a la inversión, pero era porque no hubo inversión. Y esto es lo que estamos cambiando, porque estamos totalmente convencidos de la potencialidad de nuestro norte provincial”.

“Cada una de las localidades, con obras, en todo el norte de la provincia, va a devolver con creces, fruto del trabajo de su gente, lo que estamos invirtiendo. No me cabe dudas de eso, porque en el norte hay talento, capacidad, emprendedores, y buena gente”, destacó el mandatario santafesino.

Asimismo, Perotti resaltó la “decisión de invertir en el turismo, porque es trabajo, cuando lo empezamos a decir nos miraban con cara de ´eso como será, nadie hace turismo en Santa Fe`; y hoy estamos en el séptimo u octavo lugar de los destinos que los argentinos eligen para sus vacaciones”.

Por último, felicitó a todo Calchaquí. “A disfrutar esta obra, se la merecen, la esperaron demasiado tiempo, y que cada llegada y despedida sea con alegría”, concluyó el gobernador.

Por su parte, la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana, manifestó que “es un honor acompañar en esta gestión al gobernador Perotti, que cuando me convocó, me compartió sus sueños para que las desigualdades en la provincia no existan, y para eso el gobierno tiene que estar presente. Acompañamos al gobernador en esta cruzada de fortalecer el norte, con rutas, caminos, hospitales, y ojalá que sigamos trabajando para cumplir el sueño de que los santafesino y santafesinas vivamos mejor”, concluyó.

En tanto, la secretaria de Arquitectura y Obras Públicas, Leticia Battaglia, detalló que al inició de la gestión “el pedido del gobernador fue potenciar el turismo receptivo, y en ese marco planteamos esta Terminal. Es una obra simple, una arquitectura muy singular, totalmente sustentable, que consiste en un techo, una cubierta metálica y una caja atrás que tomamos como prototipo, porque se puede modular de acuerdo a los terrenos”; al tiempo que anunció que “tenemos en trámite la obra de pavimentación de 100 metros, y la iluminación de 200 metros”.

Asimismo, el senador provincial Osvaldo Sosa manifestó que “tenemos un gobernador que está en el norte, hoy son muchas las obras en el norte y en el departamento Vera, que está cambiando. Estamos amparados por la decisión política de que el norte tiene que cambiar”.

A su turno, el intendente de Calchaquí, Rubén Cuello, manifestó que la ciudad “cumple este año 133 años, en esos años pasaron muchos gobiernos y todos tuvieron una aspiración de trabajar por el bien común de la gente, y algunos para tener una terminal de ómnibus. En Calchaquí paraban 60 colectivos por día, del sur y del norte, esto generaba trabajo y expectativa comercial, y fue creciendo; por eso la necesidad de esta Terminal”; y por último agradeció al gobernador “por la decisión política en beneficio de la gente, y de toda nuestra localidad”. Cabe destacar que el nuevo edificio lleva el nombre de Eduardo Bonomi, y su nieta participó de la inauguración de la obra.

La obra

El edificio de la Terminal cuenta con aproximadamente 1,210 m2 entre superficie cubierta y semicubierta; y está localizado en Juan de Garay, entre Mitre, Estanislao López y Tucumán, al margen oeste de la ruta nacional Nº 11.

El acceso desde la ruta, a través de la calle Mitre y su reincorporación por calle Tucumán, fue consolidado y se pavimentó la colectora Juan de Garay, frente a la Terminal, agregando de esta manera, una prolongación de la red vial de la ciudad de Calchaquí.

El proyecto arquitectónico incorporó criterios de eficiencia constructiva y la singularidad dada por el programa funcional; e incluyó la puesta en valor de los espacios públicos del entorno al hospital Ricardo Aldao, con nuevas veredas, parquización, arbolado y equipamientos urbanos.

Presentes

Acompañaron al gobernador en el acto, los secretarios de Empresas y Servicios Públicos, Carlos Maina, y de Desarrollo Territorial y Arraigo, Fabricio Medina; el diputado provincial Oscar Martínez; intendentes y presidentes comunales de la región.