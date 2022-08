Baclini le respondió al PJ: "No tengo aspiraciones políticas"

El fiscal general de Santa Fe, Jorge Baclini, salió a responderle al bloque del Partido Justicialista de la Cámara de Diputados luego que fuera cuestionado por “mostrarse públicamente con representantes de Juntos por el Cambio”, así como también, “con el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta”.

Durante el fin de semana, el PJ emitió un comunicado donde apuntó directamente contra Baclini, a quien “se lo pudo ver en reuniones, conferencias de prensa y hasta recorridas en barrios con dirigentes de Juntos por el Cambio. No ocurre lo mismo con otros sectores. […] Cabe recordar además lo siguiente: en 2019, Baclini dispuso que 195 personas pasaran del Poder Ejecutivo al Poder Judicial sin concursos, sólo con su firma. Había en esa lista militantes y candidatos del Partido Socialista y de la Unión Cívica Radical. Esa decisión quedó sin efecto, pero luego muchos Ingresaron igual al Organismo de Investigaciones”, señalaron desde el espacio.

En el día de hoy, el fiscal general salió a desmentir una posible candidatura, como deslizó el escrito del PJ, mientras enfatizó que el encuentro que mantuvo con Maximiliano Pullaro, Gabriel Chumpitaz y Horacio Rodríguez Larreta, no se trató de una reunión con autoridades partidarias, “sino con autoridades institucionales”.

“Me parece lógico que el fiscal general de la provincia, que gestiona políticas dentro del Ministerio Público, se reúna con el Jefe de Gobierno de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. CABA tiene una estructura muy importante en la policía: ha generado su propia policía que tiene un muy buen nivel, no solo en el aspecto preventivo sino también en el de investigación. Una policía con la que venimos trabajando en el área criminalística hace tiempo, nosotros mandamos muchos de los secuestros que se dan en las escenas de nuestros hechos a peritar a los laboratorios de Buenos Aires. Por lo que cuando el jefe de gobierno me pidió una reunión, me pareció natural tenerla, como la tengo con un montón de otras autoridades. No está definido en un sector partidario porque venga de una ciudad u otra. De hecho, yo me hablo con muchos intendentes de distintos signos políticos, tengo una relación muy fluida a nivel provincial con el poder Ejecutivo a través del ministerio de seguridad y la secretaria de Justicia que son las áreas que implican mi vinculación. Darle un sesgo político a una reunión claramente institucional me parece que no corresponde”, dijo Baclini al aire de Cadena OH!.

En esta línea, el sostuvo que, “darle una interpretación política a una reunión de trabajo, es un error. Si yo hubiera querido tener una reunión política no lo voy a mostrar públicamente, más cuando estoy en un cargo judicial y más cuando yo no tengo ninguna participación política ni tampoco de aspiración. Si estaría en una situación así yo ya me habría retirado del cargo”.

Baclini insistió en que es “falso” cualquier información que lo vincula con alguna aspiración política “y la forma de demostrarlo va a ser cuando el año que viene me vean trabajando en el Ministerio Público de la Acusación”, agregó.

Escuchar también la nota completa: