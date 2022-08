Gana entradas para el partido inaugural del Mundial de Qatar 2022

Como parte de la cuenta regresiva de 100 días para la Copa Mundial 2022, el Comité Supremo para la Entrega y el Legado (SC) ofrece a los fanáticos la oportunidad de ganar boletos para el partido inaugural en el estadio Al Bayt.

"Los fanáticos en Qatar pueden unirse a las celebraciones del 11 al 13 de agosto para tener la oportunidad de ganar boletos de categoría 1 para el partido inaugural en el estadio Al Bayt: Qatar vs Ecuador", declaró el SC.

Se están organizando celebraciones en varios centros comerciales del país que incluyen juegos divertidos, espectáculos y actuaciones, al mismo tiempo que brindan a los fanáticos la oportunidad de probar sus habilidades futbolísticas.

Doha Festival City tendrá actividades programadas del 11 al 13 de agosto de 13:00 a 22:00 horas, mientras que Place Vendome las tendrá los mismos días de 12:00 a 22:00 horas. Mientras tanto, Mall of Qatar llevará a cabo celebraciones el 12 y 13 de agosto desde el mediodía hasta las 10 p. m., que incluye la Gran Final de 100 Days To Go en el último día.

SC instó a los fanáticos a celebrar tomando fotografías y subiéndolas a las redes sociales con el hashtag #100DaysToGo. También agregó que la participación solo está disponible para los residentes de Qatar.