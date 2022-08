Se sortearon 64 nuevas viviendas en Venado Tuerto

La semana pasada se desarrolló el sorteo de las 64 viviendas que la Provincia construye en Venado Tuerto y serán entregadas en un par de meses. Con un padrón que superaba los 3.600 inscriptos, el sorteo se efectuó en la sede de Lotería de Santa Fe para garantizar la transparencia en el proceso y pudo seguirse a través de las redes del gobierno provincial. No obstante, muchos vecinos optaron por encontrarse en el Teatro Ideal y seguir la instancia desde la pantalla gigante especialmente montada para la ocasión.

Allí pudo hacerse visible la emoción de algunos vecinos que fueron beneficiados con la oportunidad de acceder a la vivienda propia. Se compartió el momento con funcionarios provinciales como la delegada del Ministerio de Planificación, Liliana Rostom. A su vez, el funcionario provincial Germán Mastri y los concejales justicialistas Emilce Cufré, Sebastián Roma y Pablo Rada.

Las unidades habitaciones sorteadas están ubicadas en el barrio Santa Fe, sobre las calles Urquiza, Pinto Lucero, Gobernador Crespo y Antártida Argentina. Constan de 2 dormitorios, más de 60 metros cuadrados y contarán con calefacciones solares. Además se realizarán obras de infraestructura para el nuevo barrio que incluirá desagües cloacales, agua, electricidad, gas y cordón cuneta. También tratamiento de calles con ripiado, veredas con ochavas reglamentarias y alumbrado público.

Dentro del sorteo se asignaron cupos especiales para bomberos voluntarios, excombatientes de Malvinas, personas con discapacidad motriz, con otras discapacidades y policías. Esta vez se sumó un porcentaje especial para familias que llevan muchos años anotados en los planes de viviendas provinciales. El resto fue para la demanda general, es decir aquellos que no integran ninguno de estos grupos.

Además de los beneficiarios titulares, se sorteó el mismo número de suplentes que podrán acceder en caso que alguno de los primeros renuncie. O que no pueda justificar alguno de los datos presentados en la declaración jurada al momento de inscribirse (estar dentro de los ingresos mínimas y máximos exigidos, no contar con bienes inmuebles, etc).