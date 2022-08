El próximo Gobernador será GobernadorA

*Por Raúl Bigote Acosta

Una tarea que se negará... y tienen razón en hacerlo, realizada por cuenta y orden de un medio porteño que necesitaba resolver donde colocar sus afectos, organizó aquel viejo sistema de Focus Group. Una tormenta de ideas en pequeños grupos y analistas que, desde fuera, observan y sacan conclusiones.

El eje era cansancio o no cansancio con la policía, la política y los cuerpos políticos (instituciones) tratando de escudriñar el "que se vayan todos"; versión 2022. De modo sustancial: seguridad en las ciudades.

La oferta la trajo un analista catalán que argumentó: "El Cóvid trajo variantes emocionales y de comportamiento y una interpretación diferente dela sociedad en su conjunto para con el fenómeno de la representación popular" (cita textual). "Valor del dinero, el trabajo y las relaciones humanas en la sociedad Siglo XXI".

Me da envidia y rabia que los demás estén viendo estas cosas y nosotros, los argentinos, no. Bueno, ya se me va a pasar (no creo).

Los "focus" realizados en Santa Fe y Rosario durante mayo/junio alteraron la presión arterial, la secreción de adrenalina y el rictus, fin de las sonrisas, en los que leyeron el material.

Es mentira que no lo soluciona nadie (al desastre de inflación/desocupación/trabajo/discursos y vacío de representación).

Si se mira en los deportes hay cumplimiento de las reglas. El deporte es instrucción en las escuelas. En las escuelas se mata el hambre. La policía debe pelear contra el narcotráfico. Deben iluminarse los barrios. Todos los poderes son culpables. Creemos en las cuestiones de género. Los que están no son buenos. Hay mujeres valiosas.

Epa. El "...hay mujeres valiosas..." llevó a repreguntas de los "conductores" de los Focus.

El eje se centró en dos puntos. Punto Uno: aparecieron las mujeres y donde las ponen sirven. Muchas veces deben pelear para conseguir su lugar pero no fracasan. Punto Dos: conocemos mujeres que hacen bien las cosas.

Llegado a este punto el tema se derivó a un pedido práctico. Conocimiento de mujeres capaces. Los nombres que aparecieron dan cuenta de sorpresas varias, confirmaciones y la conclusión atrevida que aparece.

Carolina Losada sonríe pero no se deja engañar por los hombres y está en un territorio de hombres. Está mano a mano con Cristina en el senado y los periodistas porteños no la ponen en las fotos de Clarín.

Sonia Martorano es una médica que nos salvó del Cóvid y no armó lío con las vacunas y anda bien por todas partes. No robó con las vacunas. Había para todos. Sabe trabajar. Yo confío en una mujer así. Es seria.

Clara García, la viuda de Lifschitz es una militante socialista que lloró por Lifschitz pero siguió trabajando (no mencionaron a la Fein) y es socialista y no hace líos. Hace mucho que se ganó un lugar.

En planos menores pero con definiciones positivas (los focus no dan porcentajes) Schmuck, Norma López, Lucila del Ponti, Chechu Molina, Celia Arena pero aparece lo que denominan estimulación: Alguien la nombra y dicen: " ah... esa también..."

Parados en este punto aparecen cuestiones de análisis y de informaciones cruzadas.

Carolina Losada le saca varios puntos de Ventaja a Maxi Pullaro, que –según muchos radicales de juego nacional– tendrá líos en Tribunales en el resto de este año y en el año que viene.

Pero... Carolina Losada debe dejar que alguien le ayude a ordenar su "velocidad" de crecimiento. Es radical y el radicalismo debe cobijarla. Si juega la Losada la gobernación Javkin va de intendente otra vez y Pullaro pierde una interna. No olvidar: por Constitución Provincial hay Gobernador/GobernadorA electo antes del cierre de listas nacionales.

Pullaro ha dicho: mi vice la pone el PRO. Carolina, según algunos militantes cercanos, aceptaría a quien decidan... del centro norte.

Sonia Martorano era la elegida en las sombras para la fórmula con Roberto Mirabella.

Celia Arena la elegida en las sombras (de Casa Gris) para acompañar a Marcel Lewandovsky y Quico Busatto debía elegir alguien del sur...que no sería Norma López.

Cercanos a Mirabella dicen: hay que andar y andar y andar... y resolver un problema estructural: el equipo esta conformado por... (y ése es el nudo) pero hoy en la provincia conocen mas a Martorano que a Mirabella. Quienes conocen a Mirabella afirman que ha dicho...esto es cuestión de organización y no apresurarse.

Lewandovsky habría dicho: "...voy de Candidato a Gobernador y qué mas... con que gente, con cual plan.... Perotti debería llamarme para recorrer la provincia con él... si quiere que ganemos. Si voy para una derrota digna que aseguraría Cámara de Diputados Provinciales conversemos, pero en principio no me gustaría: de ir quiero ir para ganar, para ganar debo estar en todos los actos provinciales para que se sepa que soy el candidato que decidió el peronismo. No es problema de internas es problema de pactos... y cumplirlos. Además... además está Rosario como materia pendiente del peronismo...

Clara García, viuda de Lifschitz, según quienes dicen conocerla, aceptaría la pelea pero... la Diputación Nacional está detrás en caso de perder (no es una frutilla mala).

Su presencia en una lista provincial aseguraría seis Diputados Puros, de seis a ocho en la conformación de la próxima cámara, algo que el socialismo mira con hambre, porque en una lista de consenso pierden ese volumen, al mezclarse con Radicales y PRO.

Este material, brasa que estalló en las manos de quienes conocían de su existencia, debe servir para salir de los termos y mirar las verdaderas situaciones de la calle.

Una provincia con dinero como para no tener miserias que el Estado no pueda mitigar.

Una provincia para que las informaciones lleguen antes que las desgracias y el agua antes que el incendio y creemos que se puede.

Una Región Rosario desmadrada, sin Jefaturas Políticas y – a veces – invadida por los porteños que ni votan ni deciden en este territorio.

Las declaraciones del juez Erbetta, la foto de Baclini /Pullaro, la ausencia de Lagna de los lugares donde debía estar, las fotos de las reuniones políticas que no salen y nadie las reclama, y cuestiones como Pileta, Museo (ambos en Parque de la Independencia) Escuela de Música, Hospital, Cárceles el sur no se las puede pedir ni a Javkin ni a la trifecta (CFK, AF y SM). Cercanos a la Casa Gris insisten: lo estamos haciendo....

El aliento social parece de rebeldía y --- parece – la rebeldía es decisoria en las próximas elecciones. El cambio de rumbo no es tal, es simplemente hacer.

Perón en estado puro: Mejor que decir es hacer. Mejor que prometer es realizar. La definición está en superficie y no es amenaza, la posibilidad es bien cierta: GobernadorA. To be Continued.