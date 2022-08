Murió Olivia Newton-John a los 73 años

Olivia Newton John, cantante y actriz nacida en Reino Unido, falleció este lunes 8 de agosto de 2022, según anunció su esposo, John Easterling.

"Olivia Newton-John falleció pacíficamente en su rancho en el sur de California esta mañana, rodeada de familiares y amigos. Les pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia durante este momento tan difícil", dijo Easterling en las redes sociales.

“Olivia ha sido un símbolo de triunfos y esperanza durante más de 30 años compartiendo su viaje con el cáncer de mama”, agregó.

Y finalizó: "Su inspiración curativa y experiencia pionera con la medicina vegetal continúa con el Fondo de la Fundación Olivia Newton-John, dedicado a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer".

Su historia

Nació el 26 de septiembre de 1948 en Cambridge, Reino Unido. Sus padres se trasladaron a Australia cuando Olivia tenía 5 años. Tenía una hija, Chloe Rose Lattanzi.

La cantante y actriz, falllecida a los 73 años en Santa Bárbara, Estados Unidos, se hizo famosa en todo el mundo al protagonizar la película musical Grease (1978) junto a John Travolta.

Su papel de Sandy la catapultó a la fama con canciones como You're the One that I Want, Summer Nights y Hopelessly Devoted to You.

Su lucha contra el cáncer

En 1992 se le diagnosticó un cáncer de mama.​ Luego de un largo tratamiento, Newton-John se recuperó​ y desde entonces se convirtió en una defensora de la investigación sobre el cáncer y otros problemas de salud.

Además, por su defensa de los animales fue nombrada Embajadora de Buena Voluntad del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.​

En 1991, se convirtió en la portavoz nacional del Fondo Ambiental Colette Chuda tras la muerte de Colette Chuda, niña de cuatro años de edad amiga de la familia, a causa del cáncer.

En 2012, después de veinte años de la detección de su cáncer, Olivia volvió a padecerlo, pero lo mantuvo en secreto.

Y en 2017, reveló que fue diagnosticada con un cáncer por tercera vez: los médicos le diagnosticaron un tumor en la base de la columna vertebral.

Fue nombrada, en 2019, Dama del Imperio Británico por su carrera artística y por su labor humanitaria en la lucha y prevención del cáncer.

Fuente: Ciudad Magazine