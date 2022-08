El Gobierno descartó descontar los días de paro

"Para tomar una decisión de discutir como la que vamos a tener con los gremios que actúan en el marco de la provincia es necesario tener elementos objetivos y por el tipo de discusión que se trata van a venir desde el orden nacional", señaló.

Pusineri remarcó que la provincia no va a adelantar la discusión y dijo que el gobierno "es respetuoso de las acciones que los gremios llevan adelante". En ese sentido agregó: "Máxime tratándose de derechos constitucionales que tienen ese rango de protección. Pero es una responsabilidad de los gremios. La responsabilidad de la provincia, en todo caso, es cumplir con lo pactado que es llevar adelante los dos incrementos salariales pautados, uno en agosto y el otro en septiembre y producir la rediscusión de la pauta salarial que, sin dudas, va a ser hacia arriba en el mes de septiembre".

Al ser consultado por las medidas de fuerza que se pueden desarrollar durante todo agosto, el ministro aclaró: "Mal podemos tomar una decisión en base a medidas de fuerza. La decisión que va a tomar la provincia será en base al análisis que podamos hacer sabiendo que estamos cumpliendo con lo pactado. No estamos en situación de falta respecto a los trabajadores del sector público".

En tanto, sobre si la provincia analiza la posibilidad de descontar los días de paro, Pusineri dijo no querer introducir "un tema que no aporte demasiado a la cuestión global". Y luego remarcó: "Eso está resuelto legalmente. el derecho a huelga es un derecho constitucional, protegido y respetado por la provincia. De allí el desarrollo de los días que no se presta servicio va por otro carril".

"Nosotros tenemos hoy el esquema de agosto y septiembre sobre la mesa y es lo que vamos a cumplir. Esa es la decisión. Cualquier modificación que se vaya a producir se hará en base a los elementos que vayamos teniendo y de los que hoy carecemos. Por el momento, la decisión es ir produciendo los aumentos que tenemos pendientes, que son importantes, y rediscutir en septiembre", finalizó.