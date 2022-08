La contracara de la inseguridad: superpoblación y deficiencias del sistema penitenciario

Ante la avanzada de la violencia, el narcotráfico y la inseguridad, se deja de lado la actualidad del servicio penitenciario y las condiciones carcelarias. Superpoblación, falta de estruturas, falta de recursos, insumos y capacitación, son algunos de los elementos que impiden la recuperación y dar pasos en la resocialización de los presos santafesinos.

Al respecto, la Dra. Jaquelina Balangione, Defensora Provincial de la Defensa Penal Pública de Santa Fe, apuntó que son problemas cotidianos y que hace muchos años denuncian esta realidad.

"La Defensa Pública Penal tiene dos misiones: una es brindar asesoramiento técnico, ser abogado de las personas que están sometidas a proceso penal y necesitan un abogado en forma gratuita, como garantía del Estado. Y por otro lado, su razón de ser, es todo lo que es el control, monitoreo e inspecciones en lugares de encierro", apuntó para Cadena OH!

El asesoramiento no se limita hasta la sanción de la condena, si la hubiera, sino hasta que se cumpla definitivamente todo el proceso y la persona quede en libertad. Por lo que el trabajo del organismo abarca todo el procedimiento.

El pasado 2 de agosto, le entrevistada junto a diputados provinciales, realizaron una visita no anunciada a la cárcel de Las Flores. Estuvieron Lionella Cattalini, autora de la iniciativa, Agustina Donett, Matilde Bruera, Juan Cruz Cándido y Carlos Del Frade. Asimismo, participaron el Defensor Regional de Santa Fe, Dr. Jorge Leandro Miró funcionarias/os y miembros del “Registro Provincial de Violencia Institucional y demás afectaciones de Derechos Humanos” y del “Programa de asesoramiento integral y acompañamiento de personas condenadas a penas o medidas de seguridad privativas de libertad en la Provincia de Santa Fe”, que funcionan en la órbita de la Defensa Pública.

"Esta vez cobró más visibilidad porque nos acompañaron diputados, que son representantes del pueblo y tienen otra llegada a la gente. Para ellos sí fue impactante, porque no están acosumbrados a ver este tipo de panorama. Nosotros sí, pero no significa que aprobemos ni no nos soprendan las circunstancias en las que se vive en encierro. Estamos más familiarizados, nuestra forma de plantearlos es pidiendo, gestionando o con la interposición de recursos de habeas corpus", detalló.

Balangione tiene 33 habeas corpus ganados por este tipo de situaciones. Es decir, recurrio al Poder Judicial y el juez le dijo al poder Ejecutivo qué medidas se tenían que tomar. Así, se trata de un "problema de arrastre. Cada gestión de gobierno va dando su impronta. A lo mejor, numéricamente, esta gestión puso más que otras, pero el problema es cada vez más grande".

Para dimensionar la problemática, es válido destacar que hubo un 47 por ciento de aumento de la población carcelaria en el último año pero la estructura no aumentó. Hay 7.788 presos y 5.995 lugares, pero hay que agregar 1.000 presos más que están en comisarías, en ámbitos policiales donde no debería haber ninguno. Por otra parte, entre un 40 o 45 por ciento son presos sin condena, que viven la cárcel a modo de castigo.

"Lo de tener más lugares es una solución coyuntural, ante este contexto y esta realidad, seguro que es necesario. Lo digo en las audiencias, al gobernador, al ministro, legisladores, hay que sentarse a trabajar y rediseñar el sistema o la respuesta del sistema de política criminal. La única respuesta que se da es el encierro, para todo. Para el que cometió un delito pequeño o grande, no importa. Imaginemos un médico que a todos los enfermos le da la misma medicina", explicó.

Para Balangione hay un poderoso "discurso punitivo" que convence a la gente de que el castigo solamente, con un criterio de seguridad no más, sirve. Pero la pelea es para que haya mejores las circunstancias, no por una cuestión de comodidad, sino porque la cárcel está para resocializar a esas personas.

"En este esquema donde hay muchos más presos de lo que se puede soportar, hay abusos en las zonas de aislamiento. La estructura no es sólo el edificio, el lugar, sino que tiene que ver con la plata para la comida, la cantidad de agente, la capacitación de penitenciarios, todos los recursos necesarios para sostener el sistema. Eso facilita situaciones de corrupción y violencia institucional, que recae sobre los presos y también sobre las mismas fuerzas penitenciarias", dijo por último.

