Clara García analizó la situación del empleo en Santa Fe

La diputada provincial Clara García participó, junto a su par Gisel Mahmud y el concejal capitalino Paco Garibaldi, de la presentación del “Mapa del Trabajo en el Gran Santa Fe”. La actividad tuvo por objetivo analizar la situación del empleo privado en la capital provincial y su zona de influencia de la mano de informes técnicos aportados por la Bolsa de Comercio de Santa Fe, la Unión Industrial de Santa Fe, el Centro Comercial de Santa Fe y el Observatorio Demos.

“Con la salida de la pandemia vemos que se ha creado empleo pero los ingresos se ven muy afectados por la inflación, lo cual hace que mucha gente busque un segundo trabajo. A la vez, se notan las dificultades que tienen los jóvenes para acceder a un primer empleo formal y las mujeres, que en los últimos años engrosaron el caudal de mano de obra disponible”, describió García tras el encuentro desarrollado en la sede de ADE (Asociación de Dirigentes de Empresas).

“Este mapa elaborado por instituciones interesadas y ocupadas en ver cómo el trabajo viene evolucionando en esta región nos ayuda a pensar cómo podemos promover la creación de empleo a futuro”, añadió.

Al respecto, sostuvo que “un Estado inteligente y sensible puede colaborar en la creación de trabajo, no ya con el empleo público sino generando mejores condiciones para la creación de empleo privado, invirtiendo en rutas, impulsando la Hidrovía Paraná-Paraguay, asegurando la energía eléctrica, el gas, los combustibles, las comunicaciones. Es decir, toda una tarea que el Estado debe garantizar para brindar un entorno de competitividad a las empresas y estas puedan desarrollarse. También debe ocuparse, como hicimos en Santa Fe durante la gestión anterior, de que los sectores más vulnerables puedan adquirir la formación y las aptitudes para el trabajo”, afirmó la diputada.

Garibaldi instó a “salir de la coyuntura y mirar para adelante. Los datos que arroja la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) muestran que la Argentina vive un proceso de caída de la economía desde hace mucho tiempo, que se arrastra del gobierno anterior y se agravó con la pandemia. Si bien hoy hay una reactivación de la actividad y del empleo, no se da en el poder adquisitivo. Tenemos que ver cómo mejorar esos aspectos y eso no se hace desde un solo lugar, sino trabajando en conjunto con los distintos sectores productivos de bienes y de servicios”.

Mahmud, en tanto, remarcó que “de los informes se desprende que el 50% de los desempleados en Santa Fe y su área metropolitana son jóvenes y mujeres, que ganan menos, están más expuestos a la violencia laboral y a las brechas salariales. Esto marca que tenemos que pensar políticas específicas para esos segmentos”.

El presidente de la Unión Industrial de Santa Fe, Alejandro Taborda, indicó que la industria “viene creciendo muy fuerte -7,5% contra el año pasado- y algunas actividades más de 2 dígitos. Muchas superaron el nivel de 2017 en cuanto a creación de empleo y de inversión. Eso hasta la resolución del Banco Central que paralizó el comercio exterior. Hoy hay escasez de productos y no hay precios relativos en la economía. Estamos muy preocupados ante la posibilidad de que la situación siga así de trabada para el segundo semestre”.

Según los datos brindados por Martín Salemi, presidente del Centro Comercial, “entre marzo y octubre de 2020 hubo un 20% de cierre de locales y si bien no sigue aumentando, todavía no hay una recuperación y cada local cerrado, son 3 o 4 trabajadores menos”.

Sobre la actividad comercial, Salemi aseguró que “hay incrementos de precios todas las semanas y una pérdida de poder adquisitivo muy importante. A nivel nacional, la CAME había planteado realizar una inyección de recursos para los centros comerciales a cielo abierto pero ha cambiado dos o tres veces el ministro de Producción y hoy no sabemos si eso va a avanzar. Tratamos de conservar a los empleados porque cuesta mucho capacitarlos. Muchas veces no se crean nuevos puestos y se trabaja con horas extra porque la legislación laboral no acompaña”.

Presentes

También participaron de la actividad el intendente de Recreo, Omar Colombo; la intendenta de Santo Tomé, Daniela Qüesta y el intendente de Sauce Viejo, Mario Papaleo. El director ejecutivo del Ente de Coordinación del Área Metropolitana, Silvio González; y los dirigentes Guillermo Álvarez (ADE); Marcelo Perassi (Cámara de Comercio Exterior); Matías Tomati (Bureau de Eventos); Mario Ramello (AAUCAR); Martín Castro (AEHG); Marita Moyano (CAME Mujeres); y Victoria Noriega (Cooperativa Setúbal); entre otros.