Alejandro Fantino ya tendría fecha de salida de América

Marina Calabró usó su honestidad brutal para hacer referencia a la posible salida de Alejandro Fantino de América TV, a quien la polémica con Viviana Canosa y A24 lo habría acercado cada vez más a sus ganas de finalizar su contrato con el canal.

La periodista fue abordada por el cronista de "Socios del Espectáculo" (El Trece) y consultada sobre el presunta incomodidad de Fantino con el canal, ante lo cual expresó: "Me pareció una posición valiente la de Alejandro de no leer el comunicado (del Grupo América ante la renuncia de Viviana Canosa). Fue inteligente". De igual manera, Calabró manifestó: "Para mí se va en septiembre en una salida consensuada con el canal, porque él no se quiere ir pateando tachos, no quiere romper unilateralmente un contrato que dura hasta el 31 de diciembre".

Leer también: Viviana Canosa renunció a su programa en A24: "Siempre libres y dignos"

Marina aseguró que Alejandro Fantino tendría "ciertas incomodidades a través de sucesivos destratos"; por otro lado, la periodista comentó los detalles que conoce sobre la amistad que tiene el conductor y Daniel Vila, presidente de Grupo América: "Tienen una relación de más y de menos, te bloqueo en el celular, te desbloqueo... Tiene una relación de momentos mejores y peores".

Según la columnista de "Lanata sin filtro" (Radio Mitre), las decisiones que ha hecho el canal en el último tiempo, han perjudicado a los programas de Fantino: "Algunos destratos a lo que fue 'Intratables' en su momento y ahora en 'Animales Sueltos' se ven en pantalla; te ponen 11:30, toda la competencia ya arrancó, salís de un piso bajo con un programa que te antecede con el que no compartís audiencia, tenés que remar solo. A las 11:30 ya todas las señales de noticias tienen una propuesta al aire, cuando tienen que levantar a alguien por el Polaco, excepto en la última emisión con Karina, lo levantan a Ale".

Finalmente, Marina concluyó sus declaraciones con su apreciación sobre la situación de su colega en América: "Ale es una mega figura y me parece que este año no lo trataron como tal". El conductor se negó a leer en "Animales Sueltos" el comunicado emitido por el Grupo América el viernes, luego de que Viviana Canosa se negara a cumplir con el pedido de la gerencia del canal de no pasar el informe contra Sergio Massa en "Viviana con Vos" (A24). El documento fue leído por uno de los abogados de la empresa.

Fuente: Exitoina