Atlético Rafaela recibirá a Estudiantes con la intención de sumar de a tres

El encuentro, televisado por la señal TyC Sports, se jugará en el Estadio Nuevo Monumental, en la ciudad santafesina de Rafaela, desde las 18.35, con el arbitraje de José Carreras.

El puntero Belgrano jugará el sábado de visitante ante Sacachispas, y el mismo día el escolta Instituto lo hará como local en Córdoba frente a Deportivo Riestra.

Atlético Rafaela tiene 26 puntos y está 32do., con la preocupación de que se encuentra solo a dos unidades de Santamarina en la zona de descenso. El equipo rafaelino apenas ganó dos cotejos de los pasados 17 y ello se refleja en la tabla, por lo tanto se le hace imprescindible ganar.

Estudiantes llega en un buen momento a Rafaela con tres victorias consecutivas, totalizando 41 puntos en el 11mo. puesto y en zona de reducido.

La programación de la 29na. fecha será la siguiente:

+ Sábado: 14.10 (TyC Sports) Sacachispas-Belgrano; 15, Deportivo Maipú-Temperley y 18.10 (TyC Sports) Instituto-Deportivo Riestra.

+ Domingo: 13, Tristán Suárez-All Boys; 14.45 (DirectTV) Chacarita Juniors-San Martín de San Juan; 15.00, Guillermo Brown-Atlanta, Brown de Adrogué-Chaco For Ever, Defensores de Belgrano-San Telmo; Quilmes-Flandria y Almagro-Deportivo Madryn; 16, Alvarado-Estudiantes de Río Cuarto; 16.30, Mitre de Santiago del Estero-Villa Dálmine; 17.40 (TyC Sports) San Martín de Tucumán-Gimnasia de Mendoza.

+ Lunes: 15.30 (TyC Sports) Nueva Chicago-Deportivo Morón, 16.00, Independiente Rivadavia Mendoza-Gimnasia de Jujuy y 21.10 (TyC Sports) Ferro-Almirante Brown.

+ Martes: 21.10 (TyC Sports), Agropecuario-Güemes de Santiago del Estero. Libre: Santamarina de Tandil.

Posiciones: Belgrano 56 unidades; Instituto 51; San Martin (T) 50; Gimnasia y Esgrima (M) 47; All Boys 46; Almagro 43; Estudiantes (RC) 42; Defensores de Belgrano, Chaco For Ever 41; San Martin (SJ) y Estudiantes (BA) 41; Independiente Rivadavia 39; Brown de Adrogué 38; Deportivo Riestra y Deportivo Madryn 37; Chacarita 36; Deportivo Morón, Gimnasia y Esgrima (J), Guillermo Brown y Deportivo Maipú 35; Güemes de Santiago del Estero 34, Ferro, Mitre y Almirante Brown 33; Agropecuario 32; Quilmes, San Telmo y Atlanta 30; Temperley y Alvarado 28; Villa Dálmine 27; Rafaela y Nueva Chicago 26; Flandria 25; Tristán Suárez y Ramón Santamarina 24; y Sacachispas 23.