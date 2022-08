El padre del docente del San Roque dijo que "hay una epidemia de denuncias falsas"

Jorge Céspedes, padre de Darío, el docente del colegio San Roque condenado a 11 años por abuso sexual de menores, se manifestó sobre la situación de su hijo y remarcó el "peligro" que corren los profesores varones para ejercer su trabajo en la actualidad.

"En principio quiero decir que nosotros creemos en la justicia, pero necesitamos que la Justicia crea en nosotros. Estamos ante un hecho de absoluta falacia en cuanto a los cargos que pretenden imputarle", destacó para Cadena OH!.

"Todos los cargos de fundamentación del Tribunal, cuando salió la condena, son en potencial. Todo "podría haber sucedido", pero nada de prueba. Queremos que la Justicia entienda lo que nuestra defensa está alegando, de que no hay una posibilidad cierta de que esos hechos hayan ocurrido. A menos que mi hijo tenga problemas extrasensoriales y haya desaparecido", apuntó.

Leer también: Revocaron el sobreseimiento de la exdirectora del jardín San Roque por encubrimiento

Jorge, quien fue durante 41 años el director del Coro Universitario de la UNL, apuntó que hay una "epidemia de denuncias falsas o sospechosas". En este sentido, señaló que hay unos 700 detenidos con prisión preventiva, lo que viola las leyes constitucionales.

"No se puede hacer que una persona esté detenida por prisión preventiva dos años y ocho meses, que es el tiempo que lleva preso. No vive en las mejores condiciones, la comida que le sirven no es buena. Estuvo 18 meses en una comisaría en Laguna Paiva, que los pasó sin ver el sol. No salió de la comisaría en ningún momento. Derechos humanos no existen, a Darío no le pusieron la segunda dosis de vacuna Covid, no le permitieron votar el año pasado tampoco... Son tantas las irregularidades que comete el Estado, en este caso la Fiscalía del Ministerio Público de la Acusación, que uno reclama que piensen en la humanidad. Dificilmente se logre la reinserción de algún detenido".

Para el entrevistado, la sociedad "toma partido", siempre por el presuntamente más débil. "Lo que Darío decía en su alegato final es que no le sirve tampoco a la presunta víctima que un inocente esté preso. Eso es lo que pretendemos que la justicia tome en cuenta".

Según su papá, Darío es muy sensible y muy creativo. Él está en Santa Felicia detenido, y ya organizó grupos de música, crea instrumentos, hace tallado en madera... Trata de utilizar el tiempo lo mejor posible.

La causa

Ahora están en la etapa de apelación, los fundamentos del fallo se dieron el viernes pasado y se tiene diez días hábiles para presentar la apelación.

"Nosotros desde el primer momento y hasta el final, vamos a seguir pensando en la inocencia de Darío. Por cómo es él, comprometido con la docencia, con muchas ganas de entregar lo que sabe a los niños. Pero por otro lado, no hay pruebas tangibles. Como fantasía, la declaración de la madre es creíble, pero hay que probarlo. No se puede meter preso a alguien presumiendo que puede haber pasado tal cosa".

Leer también: Apelarán la condena del docente del Colegio San Roque

Cespedes en este sentido fue contundente y arremetió contra la perspectiva de género y la suposición de que a los niños siempre hay que creerles. "Eso de que hay que creerle todo a los niños, no está bien. Los niños pueden ser inducidos y también mienten. El médico pediatra del niño, que lo revisó en el año 2018, no constató abuso. Hay otras opiniones, que plantearon que podría haber sucedido el abuso. Lo cual no quiere decir que lo haya cometido Darío. Existe un gran peligro o dificultad para los docentes varones en ejercer su profesión", dijo por último.

Escuchar también audio completo: