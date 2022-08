Viral: una joven santafesina organizó una fiesta por sus 18 años pero no fue nadie

Pilar Armijo, quien cumplió 18 años el pasado 2 de agosto, organizó una fiesta rosa para celebrar con sus “amigos”, pero ninguno concurrió. La anécdota se volvió viral en Twitter. “Gasté 50 mil pesos, mi sueldo no es ni la mitad de eso”, lamentó la joven de la localidad santafesina de Aldao.

“Hoy festejaba mi cumpleaños y estoy viendo historias de mis invitados que no podían venir subiendo por si salen a Wana o a Güll”, escribió la joven tras estallar en insultos, sobre los boliches a los que debatían acudir sus supuestos amigos. “Nunca más”, aseveró la santafesina cuya historia llegó hasta Buenos Aires.

Leer también: Balearon a un joven en un cumpleaños

Wana y Güll son dos populares discos de la ciudad de San Lorenzo. “Se perdieron un cumple rosa muy hermoso. Por suerte tengo una familia hermosa que me acompañó”, agregó Armijo.

“Yo vivo en Aldao. En total gasté 50 mil pesos. Trabajo de niñera y mi sueldo no es ni de la mitad de eso, tuve la ayuda de toda mi familia y me quedaron un montón de cosas pagas que no se usaron. Entre ellas el salón, ya que lo terminé haciendo en casa de mis suegros, porque el salón era muy grande para los que éramos Mi mamá y mi novio se esforzaron muchísimo para ayudarme y somos una familia humilde, fue todo con trabajo y esfuerzo”, contó la chica.

“Mis amigos no fueron, así que lo hice solo con las caras de mi familia”, señaló Pilar, y contó que no recibió explicaciones por la ausencia de los invitados. “Yo fui a sus cumpleaños siempre. Ellos salen a boliches más lejos de donde vivo yo, no sé qué pasó”, dijo con tristeza.