El Senado reconoció a Miguel Ángel Morelli por su trayectoria musical

La Camara de Senadores de la Provincia de Santa Fe reconoció al artista folklórico Miguel Ángel Morelli por su larga y exitosa trayectoria musical. La iniciativa fue impulsada por el senador por el departamento La Capital, Marcos Castelló, quien además presentó un proyecto para declarar de interés el evento "Homenaje a la vida" a realiarse el dia 28 de agosto de 2022 en el Teatro Municipal a las 20.30, donde el cantautor Morelli invitará a artistasde distintos géneros que lo estarán acompañando en una noche inolvidable.

Estuvieron presentes en el reconocimiento los senadores Osvaldo Sosa (Vera), Raúl Joaquín Gramajo (9 de julio), José Baucero (San Javier) y Guillermo Cornaglia (Belgrano).

Previo a la entrega de la Declaración de interés y de regalos institucionales por parte de los legisladores, el senador Castelló se dirigió al homenajeado manifestando que "en nombre de todos los que hemos disfrutado permanente de tu música, queremos agradecerte por poner tanto talento a disposición de los demás, has mejorado al mundo con tu música, la vida no hubiese sido la misma para muchos, si no hubieran escuchado tus canciones".

También el senador Gramajo afirmó que "Miguel Ángel Morelli lleva adentro la fauna, la flora y la vida de los norteños, que creo que ha sido su insipiración" y agregó: "nosotros en esta casa, que es la más federal de toda la Provincia, te regalamos este recuerdo porque te lo merecés, porque sos una de las grandes personalidades que tenemos en Santa Fe".

Asimismo, el homenajeado, Miguel Ángel Morelli agradeció y sostuvo que "me emociona muchísimo y les agradezco que me hayan distinguido de esta manera, no sé si lo merezco, porque cuando uno hace lo que ama, es como respirar para vivir, pero les agradezco de corazón por este reconocimiento".

En 1973 Morelli se presenta por primera vez en el "Festival Nacional del Folklore" de Cosquín (Córdoba) integrando la delegación de su provincia. En el año 1976 regresa a Cosquín, donde en un hecho inédito, recibe el primer premio en dos categorías, como autor e intérprete. La consagración en Cosquín le abre las puertas de la compañía "Polydor" , sello donde registra susprimeras grabaciones y donde ve la luz su inspirada y prolífica obra autoral, que fue grabada por grandes artistas argentinos como Antonio Tarrago Ros, Enrique Espinoza y "Los Cantores de Quilla Huasi", entre otros.

En 5 décadas de carrera, Miguel Anel Morelli se ha presentado en los principales escenarios del país y en festivales internacionales como "Punta Arenas" (Chile) y "Lago de Ypacarai (Paraguay), donde fue premiado como intérprete y compositor. Ha sido invitado permanente además, de la principales audiciones radiales y televisivas de la región.

En la faz autoral, llevan la firma de Morelli casi 100 obras registradas, entre las que se destacan "Lo que sos mi chamamé", "Chamarra de Sauce Viejo", "El moncholito Ramón", "La temible yarara" y su obra más difundida "Romance pueblero", chamamé compuesto junto a Antonio Tarrago Ros. Ha publicado además un libro que compila sus poemas y canciones.