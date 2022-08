Sergio Rondina: "El próximo partido va a ser una final como las que venimos jugando"

Colón igualó en Santa Fe ante Arsenal de Sarandí, en un gol, en un cruce de equipos necesitados, válido por la 13ra. fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). En un encuentro de trámite cambiante los ‘Sabaleros’ y los de ‘Viaducto’ se repartieron puntos y mantienen realidades diferentes.

Declaraciones destacadas:

"Las sensaciones no son las mejores, habíamos hecho lo más difícil que es abrir el marcador, pero en el complemento no fuimos inteligentes, no entramos como en el primer tiempo y nos costó caro".

"Este no es el esquema que prefiero, pero creo que es con el que más cómodo se siente este equipo", comentaba respecto al cambio de esquema.

"Tenemos que potenciar algunos jugadores para que alcancen el nivel al que nos tenian acostumbrados".

Para finalizar "el próximo partido va a ser una final como las que venimos jugando últimamente, no más que eso".