Gustavo Munúa: "No queremos ser conformistas"

Gustavo Munúa arrancó diciendo: "Me imagino un partido durísimo por el campo, por el rival, es un campo chico. Seguramente vamos a tener que estar muy contundentes en las dos áreas, a veces la pelota está muy cerca de las áreas y obviamente que te genera cualquier tipo de situación incomodidades. Vienen heridos, tienen una idea clara, son duros, conocen bien el campo y nos van a exigir muchísimo".

Sobre el rendimiento de Imanol Machuca, afirmó: "Hay partidos y partidos, algunos donde te pueden salir las cosas bien y en otras no, pero tiene que ver con la conexión del equipo, hay muchas situaciones que hay que interpretar. Creo que está teniendo un crecimiento bueno e importante, con diferentes experiencias, normales en su edad, para seguir creciendo y madurando, nosotros lo tenemos en cuenta, nunca bajó los brazos, siempre estuvo con mucha tensión, está muy comprometido, con muchas ganas, con el contagio de todo el equipo".

"Tenemos opciones, ya definiremos el equipo en la charla previa al partido, no puedo decir nada, tengo que jugar con dos puntas, una es que esté Marabel. Cuando se lo diga a los jugadores se van a enterar", afirmó sobre la chance que el paraguayo esté de la partida.

Sobre los lesionados, dijo: "Tuvimos algunos problemitas, vamos recuperando a algunos futbolistas, es importante, nos quedan dos meses electrizantes, es importantísimo que estén todos. Vera, Cañete y Álvez tuvieron una evolución favorable y están a la órden. A Gallegos lo tendremos la semana que viene, al alta médica. Juárez y Agüero quizás le queden 10 días más, están en el tramo final".

"Trabajamos para superarnos, para ser competitivos, con objetivos claros y ambiciosos, no queremos ser conformistas, los chicos tienen un gran mérito porque en esta etapa, donde hubo tres torneos, vivieron diferentes situaciones que los van haciendo crecer, no es fácil soportarlas a nivel físico y mentalmente, con exigencias cada tres días, con gente tan joven... A los chicos se les ve que en ese sentido tuvieron una madurez notoria e importante, con muchas ganas, supieron interpretar las adversidades, se hicieron fuertes mentalmente para sobreponerse a momentos no tan buenos y para mantener los buenos, que tampoco es fácil. Está a la vista que todos los equipos que tuvimos triple competencia lo sufrimos. Los equipos que no pararon nos estamos acomodando, en estas jornadas que faltan", destacó en otra parte de la charla el DT de Unión.

Y en el final dijo: "Queremos ir por más, no nos conformamos. Es gratificante que reconozcan a los chicos, que la gente disfrute, pero el equipo no se va a conformar. El domingo tendremos un rival muy exigente, nos exigirán muchísimo, sabemos dónde vamos. No tengo ninguna duda que el equipo quiere estar a la altura".

Con info de LT10 - Sin Mordaza