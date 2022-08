Para la Unión Industrial de Santa Fe, es prioritario recomponer el comercio exterior

La Unión Industrial de Santa Fe continúa a la espera de que se recomponga el comercio exterior y haya divisas para la importación, en un contexto de mucha incertidumbre económica.

"Lamentablemente, hubo un avisagra este año. Los primeros seis meses hasta junio, una actividad creciente. El centro de estudios de la Unión Industrial nos dio un crecimiento de más del 7 por ciento con respecto al mismo mes del año pasado. Tuvimos muchas actividades creciendo más de dos dígitos, con inversión y creación de empleo. También con algunos problemas, atravesamos la pandemia con una gran resiliencia por parte de las fábricas sin despedir personal; el tema de la guerra también nos afectó", remarcó Alejandro Taborda, presidente de la institución, para Cadena OH!

"A esto hay que sumarle el manejo nuestro económico. A fin de año hubo una nefasta resolución del Banco Central que paralizó el comercio exterior argentino. Hay que decirlo con todas las letras, para que se entienda. Te deja sin precios de referencia en cuanto a la economía".

Lo prioritario para la entidad es recomponer el comercio exterior, "y esto se hace con más divisas. Sabemos las negociaciones que hace el ministro Massa, también las necesidades de divisas. Hay muchas empresas que en mayor o menor medida ocupan una parte importada. Estamos pidiendo esto para darle precio relativo otra vez a la economía, que está más inflada de lo que tendría, porque se tomaron valores de dólares más altos".

Las consecuencias es que la industria no sabe a qué precio reponer la mercadería, y esto genera mucha presión a toda la economía, y se vuelve intolerable. "No se puede trabajar de esta manera. Los salarios siempre van atrás, desde la recuperación, las cosas valen el doble y no se recupera nada con la inflación. Pienso que no se cuidaron las divisas para la producción, que es lo necesario para el país", señaló el entrevistado.

Por último, destacó que como entidad están apostando mucho a la comisión joven y a la comisión de género. "Hay una gran unión en todos los sectores, en la comisión directiva hay de todo, se nota el trabajo. Estamos en una etapa muy buena y de mucho compromiso".

