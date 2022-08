Massa y la Mesa de Enlace cara a cara: los pormenores de una reunión crucial

“Se abre una etapa nueva”, aseguraron los integrantes de la Mesa de Enlace luego de reunirse con el ministro de Economía Sergio Massa en Escobar, pero dijeron que “no hubo respuestas concretas” a planteos que se realizaron.

Luego del almuerzo con el ministro en un parque industrial de esa ciudad bonaerense, Carlos Achettoni (FAA), Jorge Chemes (CRA), Nicolás Pino (SRA) y Elbio Laucirica (Coninagro) aseguraron le manifestaron al Gobierno su rechazo a las restricciones a la exportación de carne, trigo y maíz.

También participaron el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, el ex ministro de Agricultura, Julián Domínguez; y el titular de la Aduana, Guillermo Michel.

“Quedamos que los técnicos de ambas partes se reunirán la semana que viene y que habrá una reunión nueva en 10 días. Esperamos que se muestren hechos concretos”, dijo Chemes.

“El Gobierno tiene que tomar medidas que generen confianza. Fuimos escuchados y hablamos de temas que antes no se habían tratado, como una reforma impositiva profunda. Planteamos el inconveniente del dólar soja, y lo entendieron. No podemos esperar, el plazo es mañana pero no hubo pedido ni presión para que se venda la soja”, destacó el titular de CRA.

“Más allá de los nombres propios, hay que buscar consensos para avanzar. Necesitamos cambios en los derechos de exportación y en la dualidad cambiaria”, pidió Achettoni.

Temario

Según comentaron integrantes de la Mesa de Enlace a este medio tras la conferencia de prensa, uno de los primeros temas que plantearon al ministro de Economía, fue si contaba con apoyo político para la toma de decisiones, a lo que el funcionario respondió que “si”, y agregó que el país enfrenta una de las últimas oportunidades para salir de la crisis.

Por otro lado, ante una consulta de Sergio Massa a los dirigentes sobre cómo observaban el dólar soja que instrumentó el Banco Central para acelerar la venta de los productores de la última cosecha, la Mesa de enlace respondió que “es muy difícil su implementación y no es la solución para que el productor tenga un incentivo para aumentar la comercialización”. Al respecto, no hubo precisiones de los funcionarios sobre si habrá cambios en el esquema.