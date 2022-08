Javier Sanguinetti: "Si no tuviera fuerzas para seguir no estaría acá"

Newell’s perdió ante River en el Monumental y el tono de la caída hizo que la prensa consultara a Javier Sanguinetti sobre sus fuerzas para revertir esta situación. Su equipo acumula ocho partidos sin victorias en el torneo: "Si no tuviera fuerzas para seguir no estaría acá", dijo el DT en referencia a su presencia ante los medios.

A su vez, el entrenador se lamentó por la lesión de Leonel Vangioni, quien se retiró muy dolido antes del cierre del primer tiempo. El DT informó que en principio sería rotura del tendón de Aquiles, pero los estudios lo dictaminarán con precisión.

Hasta Marcelo Gallardo, que puso a disposición de Newell's a los médicos del Millonario, se conmovió por la lesión de su ex dirigido: "Es un chico que quiero mucho y es una pena lo que pasó", dijo el Muñeco en conferencia de prensa.

Respecto del partido, Sanguinetti analizó: “En los primeros 30 minutos, hasta el primer gol de River el partido lo teníamos controlado. Pero después lo pagamos caro”.

Y agregó: “En el segundo tiempo reaccionamos con el gol de Pablo (Pérez) pero tuvimos dos equivocaciones y nos llevamos un resultado abultado en contra. Hasta el 2 a 1 estábamos en partido y luego del tercer gol de ellos es como que dejamos de intentar y el equipo se desbordó”.

Como conclusión, el DT dijo: “Fuimos competitivos en ciertos momentos. Tenemos muchos lesionados y no podés dar este tipo de ventaja ante estos rivales de jerarquía. No tenemos la tranquilidad necesaria para hilvanar las jugadas en el medio como lo hacíamos en las primeras fechas. Tenemos muchos juveniles en esa posición. A veces los delanteros no tienen toda la culpa”

La enfermería leprosa

También mencionó el conductor rojinegro que Julián Fernández sufrió un esguince de rodilla y que Guillermo Balzi salió con un golpe en el tobillo. Todos ellos, se agregaron a Cristian Lema, quien se lesionó justo antes de viajar al Monumental.

La distensión en gemelo de Lema fue una de las tantas lesiones desde que arrancó esta Liga. Además, pasaron por situaciones similares Juan Manuel García, con una distensión en aductor; Pablo Pérez con esguince de rodilla y distensión en sóleo; Ramiro Macagno con un desgarro en cuádriceps; Cristian Ferreira con fascitis plantar; Juan Garro con una distensión en aductor, Armando Méndez con una isquialgia, Marcos Portillo con covid y hasta Nico Castro que ya no está pero se perdió varios partidos por apendicitis.

