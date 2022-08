El dato curioso que dejó el partido de Argentinos-Unión

El fútbol argentino tiene escenas que no se repiten en ninguna otra liga del planeta y en la decimotercera fecha se volvió a demostrar. Mientras Argentinos Juniors vencía a Unión de Santa Fe en La Paternal, Gabriel Milito vivió una llamativa situación con uno de los plateistas. El director técnico comenzó a charlar a los gritos con el fanático que se había parado de su ubicación para hacerle una recomendación: el entrenador aceptó la recomendación por parte del simpatizante y utilizó su opinión para realizar dos modificaciones.

Después de la victoria del Bicho sobre el Tatengue por 2-0 con tantos de Gabriel Ávalos, Milito contó en detalle la conversación. “Estamos en democracia, libertad total. Me reclamaba que ponga un volante y le dije que coincidía. El tema era a quién metía. Así todos nos sentimos protagonistas y participamos de esta construcción del juego. No me dio un nombre, un volante me dijo nada más. Si, ya sé. Pero a quién”, explicó en conferencia de prensa al ser consultado por el simpático cruce.

En el minuto 83 de partido, mandó a la cancha a Reniero en lugar de Federico Redondo y a Gastón Verón en lugar de Thiago Nuss para que pocas jugadas más tardes, el goleador de Argentinos Juniors liquide el trámite en el estadio Diego Armando Maradona. Y el técnico agregó al respecto con una sonrisa en el rostro: “Esa decisión a veces te lleva uno o dos minutos y la gente quiere todo ya, ya, ya. Pusimos de volante a Nicolás y después del cambio no me puteó más. Así que por ahí le gustó el cambio. Pero putearme, no me puteó”.

Gabriel Ávalos anotó por duplicado para darle los tres puntos a los de La Paternal (Foto: Fotobaires)

Argentinos (23 puntos) tuvo un gran inicio en el campeonato pero su momento positivo se cortó desde las ventas de Matías Galarza (Genk de Bélgica) y Fausto Vera (Corinthians), ya que ahí acumuló un empate y dos derrotas consecutivas, su volumen de juego disminuyó notablemente y Milito perdió variantes en la mitad de la cancha. Además, en los últimos días se oficializó la partida de Gabriel Carabajal, el heredero natural de Vera en la posición dentro del campo, a Santos de Brasil.

Por este motivo, estas tres unidades se festejan doble, ya que le permitieron al Bicho arrimarse a los primeros puestos y colocarse a cinco del líder Atlético Tucumán. Como contrapartida, Unión (21) está al borde de la zona para la Copa Sudamericana 2022 y tiene un partido menos en el presente torneo contra Talleres de Córdoba y no perdía desde la cuarta fecha contra River.

Fuente: Infobae