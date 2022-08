El caso de Mauro Cosolito: preocupación vial y protocolos de acción

El basquetbolista Mauro Cosolito fue noticia en los últimos días por haberse descompensado y manejado en contramano en la autopista Rosario - Santa Fe. El joven, diabético e insulino dependiente, tuvo un shock hipoglusémico y tuvo que ser escoltado hasta que frenó el auto y fue atendido por médicos.

"El sistema de cámaras que tiene la autopista Rosario - Santa Fe, que tiene monitoreado los 165 kilómetros por los que se extienden, es muy importante", apuntó Osvaldo Aymo, subsecretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial. "Esto fue lo que dio la alarma, porque podría haber sido catastrófico, aunque no pasó nada".

Primero el alerta y segundo la rápida reacción de policía vial de Santa Fe, junto a los Bomberos y la ambulancia. "Tenemos un puesto en el kilómetros 141 y en el 22. Así que se procedió de acuerdo a un protocolo".

"Nos decían, 'por qué no le cruzaron el auto', pero no se puede hacer eso. En todos los sistemas de emergencia se sabe que no podes generar un accidente mayor del que queres evitar. Ese es el principio. Si él hubiera seguido en el sentido de circulación que iba, es una cosa. El tema es cuando cruzó al carril de sentido contrario. Se lo pudo detener rápidamente, pero no podemos actuar de manera imprevista, porque la persona puede reaccionar", explicó el entrevistado para Cadena OH!

"La persona que es diabética, puede tener el pico de glusemia, que es la hiperglusemia, pero él hizo una hipoglusemia, lo contrario. Muchas personas me preguntaron por qué tiene licencia. Pero es obvio que no está prohibido que tenga licencia. No podemos negarle la licencia, porque esto que le pasó muy probablemente no le pase nunca más. No sabemos, pero no podemos negarle la licencia", dijo por último.

