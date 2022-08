El Concurso Nacional del Asado contó con un gran representante por Santa Fe

Este domingo 14 de agosto se realizó el Concurso Nacional del Asado. Fue en Capital Federal y hubo 24 participantes, un representante por cada jurisdicción. Haciendo historia y siendo la primera mujer en ganarlo, Natali Suárez Pardo de San Luis, se consagró como nueva campeona.

Por la provincia de Santa Fe, participó Mario Oroná, que es chef de la ciudad de Firmat. Viajó el fin de semana y compartió lo que fue una "muy buena experiencia. Hablando entre los 24 competidores que éramos, parecía que recorrías la Argentina sentado. Hablamos con todos los compañeros, nos hicimos amigos, amistades, una situación muy buena", contó al aire en Cadena OH!

"Llegamos y tuvimos una charla sobre organización, charlas técnicas de cómo iba a ser el programa. Algunas cositas que agregaron durante el certamen para cocinar, algunos productos que habían agregado que no estaba. Nosotros teníamos un reglamento de que no había harina ni azúcar para preparar alguna salsa, y las incorporaron. Los trozos de carne los podíamos cortar, el pollo deshuesar, eso no estaba en el reglamento tampoco", detalló en diálogo con Hugo Isaak.

La primera vuelta fue el pollo, tira de asado y pechito de cerdo. Verduras también, podían hacer una salsa, algo vegetariano, o presentar algunas verduras, y eso sumaba puntos. La segunda parte eran cuatro cortes, vacío, cuadril, bondiolita de cerdo y chinchulines.

Hubo 5 mujeres de los 24 candidatos. "La chica de San Luis lo tenía merecido, hizo una muy buena presentación. Como mujer hay que ir a meterse a semejante fiesta así, y eso hay que reconocerlo", apuntó el entrevistado.

"Lo mio estuvo bien, me quedé conforme con lo que hice. Estábamos con los jurados, había muchos jurados. Eran 8 por ronda, y cada uno ponía su puntaje. Al final, se donó toda la carne que sobró", dijo por último.

Escuchar también audio completo: