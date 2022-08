"Me lo podría haber dicho en la cara las dos veces que tuve la oportunidad de hablar. En ningún momento me lo manifestó. No estoy en la cabeza de él. Estoy en lo que se hacía día a día y se trabajó en la dirigencia. Me hace ruido su respuesta", apuntó el exfutbolista en radio La Red.

Es que después del empate con Lanús (1-1) del sábado pasado, Falcioni lo criticó por el armado del equipo y la "falta de variantes" con la que se encontró al regresar al puesto, luego de no haberle renovado el contrato en diciembre pasado.

"Hay que asesorarse un poco mejor. Seguramente cometimos errores (...) Cuando hablamos de juzgar a la otra persona, hay que hacer un análisis general y ver cómo se estaba y cómo se está ahora", continuó Montenegro.

"Se habló de este tema, del armado y lo que pasa fuera de la cancha. Lo que importa es cómo el equipo puede funcionar y salir de este momento. Acá hay que darle más importancia a lo que es Independiente como institución y que los jugadores estén bien y darles lo mejor. A mí no me gusta pelear con nadie. Pero cuando se habla de capacidad cuando a uno no lo conocen, me molesta", sentenció Montenegro.