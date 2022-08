Elogios para la "Guía Turística Productiva"

Reconquista tiene una Guía Turística Productiva que fue presentada recientemente en la Expo Rural 2022 ante autoridades provinciales, municipales, empresarios y público en general.

Una de las empresas que formó parte de dicha Guía es Emilio Allal S.A.C.I.F.I.Cuetiembre. Al final de la presentación que se hizo en el Auditorio "Patricio Diez" de la Rural, el empresario Marcelo Allal señaló: "Felicitaciones por el documental, realmente hermoso muy bueno, pero en este momento quiero hacer referencia a Ustedes, a vos Sebastián y Joana, porque estamos hablando de emprendimientos y quizás sin darse cuenta en la familia de ustedes están haciendo un emprendimiento una nueva Pymes un Desafío Empresarial".

En otro tramo agregó: "Me gustó, compré la idea desde el principio cuando Toti, café de por medio me comentó de cuál era la intención de ustedes. Realmente llamó la atención en la tan pronta edad que tienen ustedes, el profesionalismo y el respeto que tienen para poder llevar adelante su trabajo".

El empresario referenció dos conceptos "que escuché que me encantaron una la de Gustavo Lebus, al decir que esta tierra está llena de oportunidades, a eso no lo duden nunca y la frase de Guillermo (Romero Mansur), que no se cansen de golpear puertas el éxito va a estar asegurado".

¿Qué es la Guía Turística Productiva?

La naturaleza de este proyecto implica la creación de un contenido audiovisual educativo que contemple una guía turística productiva que visibilice las más importantes empresas, instituciones y emprendimientos productivos de la ciudad en un recorrido que muestre de forma profesional el impacto social, cultural, económico y emocional de estas unidades productivas.

El origen y la fundamentación de su implementación es evidenciar el espíritu emprendedor de esta comunidad y el inmenso impacto positivo que produce la impronta creativa e innovadora de las personas que integran esta red de diversas empresas y emprendimientos locales.

El propósito es despertar el gen emprendedor que habita y está latente en todos quienes están deseosos de iniciar su propia historia en búsqueda de concretar sueños individuales y colectivos que beneficien a toda una región.

La meta es crear un contenido audiovisual educativo que contenga el paisaje, la estructura, el proceso productivo, aspectos comerciales, las estadísticas, la historia y el impacto positivo en toda la región; de las empresas, instituciones y emprendimientos más destacadas de esta localidad. Todo ello, a través de testimonios, entrevistas, imágenes y fotografías que marcan la esencia más profunda y completa de esta ruta turística productiva.