Javkin: "San Martín nos exigiría sanar las heridas de cada pibe que perdemos en manos de la mafia"

En la mañana de miércoles martes 17 de agosto, el intendente Pablo Javkin participó del izamiento en honor al libertador de la patria en la plaza que lleva su nombre, ubicada en la manzana comprendida por las calles Córdoba, Dorrego, Santa Fe y Moreno. Acompañado por la ministra de Salud de la provincia, Sonia Martorano, el coordinador de Gabinete, Rogelio Biazzi; el secretario de Gobierno, Gustavo Zignago; autoridades provinciales, municipales, del Poder Judicial, asociaciones y de la sociedad civil, entre otros, Javkin comenzó señalando que el llamado padre de la patria “es un ejemplo en la historia de alguien obsesionado por unir” y que dedicó “su vida a fundir los destinos para formar un proyecto nacional y construir una patria contra las divisiones internas y las luchas sin sentido”.

“Hoy, en tiempos dolorosos, no basta con homenajear la vida de nuestro prócer. La memoria es reparadora cuando nos lleva a caminar las huellas de los grandes hombres y mujeres pero para que no se pierdan en la noche de los tiempos. San Martín nos marcó un horizonte: una nación libre y soberana solo se construye con unidad”, continuó diciendo Javkin.

En otro tramo de su discurso, sostuvo que si San Martín “estuviera hoy aquí, nos exigiría valentía y estrategia, como la que él tuvo, para sanar una nación desgarrada por las discusiones banales y las heridas de cada pibe y cada piba que perdemos en manos de la mafia”.

Y en ese sentido, agregó: “Nos exigiría justicia e igualdad para los pueblos, y terminar con las discriminaciones que provocan que este país todavía haya demasiados privilegios para pocos y mucha desigualdad para la mayoría”.

“Nos exigiría derechos y dignidad, para que cada vecino y vecina viva mejor en plazas y calles iluminadas, en el acceso al agua potable, en la salud pública cercana, en los derechos básicos cubiertos. Nos exigiría unión y federalismo para desarrollar con justicia este interior del país que produce y empuja la nación hacia la grandeza de aquel momento”, continuó diciendo.

En su discurso también mencionó el ecocidio ante la quema de islas: “Nos exigiría responsabilidad y decisión, para por fin tener leyes y herramientas que terminen con este ecocidio. Es lamentable que unos perversos con unos intereses particulares, llenen sus bolsillos a costa de inundar ciudades enteras de humo, matar animales y especies, y ver arder nuestro amado humedal”.

“Nos exigiría libertad e independencia, para hacernos cargo y parar con el horror de lamentar una muerte más, mientras vemos las insuficiencias de un estado que no alcanza a cuidarnos como merecemos”, agregó.

“No vamos a dejar de insistir, sabemos y queremos hacer más para cuidar a los rosarinos y rosarinas, para ordenar nuestras calles, para estar adelante en los patrullajes y para batallar todos juntos contra las economías del delito, que son la consecuencia y el fin de estas mafias”, destacó Javkin.

“Es nuestro deber como herederos de la historia argentina responder a lo que San Martín nos exigiría, y hacer lo que esté a nuestro alcance para retomar aquel sueño de una nación unida. Ese mismo sueño que fundó el espíritu de los pobladores del Pago de los Arroyos para hacer crecer nuestra ciudad, al igual que lo hicieron tantas otras ciudades del país pero que sufrimos decisiones que siempre lastiman al interior”, remarcó el intendente.

“Por todo ello, conmemorar la vida del General San Martín es ante todo, el impostergable deber de cuidar la patria, que como decía Borges, es más que su largo territorio, es más que su largo tiempo, y es más que la suma de sus generaciones. Es ese rostro vislumbrado por el que vivimos, morimos y anhelamos. Para esa inseparable y misteriosa patria, el mandato de Don José de unir e igualar. Arriba Unir. Arriba San Martín. Arriba la Patria. Arriba Rosario”, terminó diciendo.

La quema del humedal

Luego, en el marco de una rueda de prensa, Javkin sostuvo que en estas fechas “siempre es importante no quedarnos en la memoria, sino también n lo que implica honrar ese legado. Creo que San Martín es una figura histórica que muestra también nuestras tragedias, hasta el hecho de que tuvo que terminar su vida lejos de acá. Ojalá la historia de San Martín y de algún modo el final de su historia nos enseñe alguna vez a terminar lo que evidentemente no podemos resolver desde aquel tiempo”.

Y ante la consulta de las quemas en la zona de islas, recordó que ayer el municipio hizo una presentación que espera “sea un aporte nuevo a la causa. Más allá de volver a constituirnos como querellantes en la nueva causa, tiene que ver con la repetición de los focos (de incendio) en 10 lugares. Hay un foco que tiene 15 incidentes en 28 meses. No hay ninguna explicación, excepto que se esté tratando de alterar la morfología”, dijo el intendente.

Y agregó: “Cuando uno lo ve, parece una intervención lineal, seguramente buscando abrir una brecha o buscando abrir un camino. El que tuvimos y tenemos, aunque los brigadistas lo están combatiendo, bien enfrente a Rosario, es la novena vez ayer que se enciende en mismo polígono. Entonces, nosotros decimos que aportamos esto, aportamos esta repetición porque ahí tiene que ir el foco de la justicia, y ahí es donde tenemos que mirar que sucede”.

“Uno puede hablar de la bajante, puede hablar de las actividades productivas en la isla, lo que no se puede dejar pasar es que haya lugares donde entre 8 y 15 veces se encienda, una vez cada dos meses, fuego en el mismo polígono”, remarcó.

Ante la consulta de si los terrenos tienen dueño, Javkin dijo que “algunos son tierras fiscales y otros lo que precisamente le estamos planteando al fiscal es el cruce con catastro para ver quienes son los dueños. Uno de esos polígonos, el que más repeticiones tiene, es el que tiene hace 20 días, me animo a decir que a la Argentina, porque según como sople el viento, ayer llegó a Buenos Aires, sufriendo como lo que venimos sufriendo nosotros acá desde hace tanto tiempo”.

Y siguió: “Nosotros, con el intendente de Villa Constitución, hemos conformado un grupo de intendentes de toda la región, vamos a estar la semana que viene con el fiscal federal y también aportando al juzgado de Victoria, con esta intención, que esto se entienda, no es un fenómeno que abarca a una ciudad o a otra, es toda una costa del Paraná amenazada por un ecocidio que claramente se está produciendo con intencionalidades históricas, pero sobre todo con intencionalidades nuevas”.

“Es evidente lo que está pasando. Nadie altera un humedal, nadie en ninguna de las actividades productivas históricas de la isla, aun las que normalmente hemos combatido, genera un fuego cada dos meses. No hay ninguna explicación. Eso no es ni una tarea habitual ni ninguna práctica ancestral ni nada. Ni un carajo!”, resaltó.

“Más allá de los casos puntuales, hay patrones muy particulares, ustedes lo vieron dos horas antes de la marcha. En general al final de la jornada, es decir, los brigadistas pueden intervenir mientras tengan medios que los movilicen, los medios que los movilizan en esta época del año, pueden volar alrededor de las cinco y media de la tarde; a las cuatro de la tarde hay focos nuevos, entonces no me digan que no es sistemático, esto es sistemático. La sistematicidad también la demuestra la repetición y ustedes lo pueden ver en el informe que hemos hecho público, el polígono, los polígonos determinados y la cantidad de focos”, comentó. Y se preguntó: ¿Que queremos demostrar con esto? Un día puede ser el viento, otro día puede ser la rotación del viento, otro día puede ser la falta de cortafuego, un día puede ser la alteración que produce el clima, 12, 15, 20 veces un polígono, ¿qué explicación se le puede adjudicar? Los faros de conservación, los lugares e instrumentos, pónganlos ahí, el aporte que nosotros queremos hacer es: miren sobre todo estos lugares, porque el humedal es muy grande”.

Finalmente, adelantó que la semana próxima se realizará un encuentro del grupo de intendentes con el titular del municipio de Victoria, en la vecina ciudad entrerriana o en Rosario. Y pidió que es necesario contar con “una ley que fije usos y que por lo tanto asigne recursos, porque cuando uno habla de una ley, también implica que definición toma el Estado para cuidar lo que esa ley protege”.