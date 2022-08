"El profesor Trigatti quiere llegar a juicio para demostrar su inocencia", afirmó su abogado defensor

Los jueces Jorge Patrizi y Roberto Reyes, ratificaron que el profesor Juan Trigatti continúe en libertad hasta el momento del juicio. El docente está acusado de abuso sexual a menores, que habrían sido cometidos en el jardín Ceferino Namuncurá de la ciudad de Santa Fe. Según su defensor, Marcos Barceló, irán por el juicio oral para poder comprobar su inocencia.

"En una audiencia reciente se discutió el tema de la prisión preventiva, junto a varias pruebas. La querella y la fiscalía apelaron varios aspectos de la resolución del doctor Patrizi. El juez Reyes, el camarista, confirmó la resolución, y ratificó la libertad del profe Juan. Calculamos que el juicio será en 2023, por la cantidad de causas que hay de acá a fin de año", explicó el abogado penalista para Cadena OH!.

La audiencia contó con la participación del propio acusado que, según Barceló, "fue contundente. Soy uno de los pocos abogados penalistas que cree que la defensa del imputado es más importante que la técnica. Siempre hablo con los clientes de que hay que defenderse con uñas y dientes. Juan Trigatti habló y fue contundente. Cuando estas defendiendo a una persona que está convencido que es inocente es distinto; la defensa material es imprescindible".

Para el entrevistado, Trigati no va a frenar hasta llegar al juicio oral y demostrar que es inocente. "Su objetivo es limpiar su nombre ante familia y amigos, también ante la comunidad".

Contrario a los argumentos de la fiscalía y la querella sobre la pérdida de arraigo laboral y de vivienda del acusado, Barceló afirmó que la comunidad aportó para la reconstrucción del hogar de la familia Trigati, destruido el año pasado luego de la denuncia.

"Este es un caso muy extraño. Gracias al apoyo económico de la comunidad, porque toda la comunidad apoyó esto, la casa de la familia Trigatti fue reconstruida por una empresa especializada que dejó el hogar como estaba. Hoy está alquilada, porque la familia admitió que nunca más podrá volver a ese lugar, quedará como un bien inmueble", detalló.

Por otra parte, el docente no perdió ninguno de sus dos trabajos, sólo sacó carpeta psiquiátrica.

"La familia está a muy buen resguardo, una decisión criteriosa de los jueces. La dirección del lugar donde está la familia Trigatti, está en un sobre cerrado en un cajón del escritorio del doctor Patrizi. Se puede obtener ese dato por las partes, pero sólo si se justifica el pedido ante el juez".

En este sentido, Barceló remarcó que tanto la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, como la Corte Suprema de la Nación, afirman que la privación de la libertad se justifica si hay causales objetivas de entorpecimiento de fuga o entorpecimiento probatorio. No pueden tomarse causales genéricas. "Ni la fiscalía ni la querella lograron acreditar una causal objetiva porque no la hay. Decidimos que Juan no participara ni siqueira de entrevistas, porque podía generar incomodidad o algún tipo de presión", dijo por último.

