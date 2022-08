Se espera un 65 por ciento de aumento en los alquileres desde septiembre

Las entidades y federacion inmobiliarias de todo el país, continúan con sus reclamos para que se debatan las modificaciones a la nueva Ley de Alquileres, N° 27.551, votada en 2021. Luego de las intervenciones, la reformulación de proyectos y los debates en comisiones, las propuestas no llegaron a bajar al recinto para su discusión.

Dos de los principales reclamos son retornar al plazo mínimo de dos años, y no de tres como propone la nueva normativa; y volver al régimen de libertad contractual, lo que evitaría un aumento único por año que implica dificultades tanto para propietarios como para inquilinos.

"Hay directos en Buenos Aires, vamos a tener una reunión el día viernes con la Federación Inmobiliaria de la República Argentina. Mañana habrá un encuentro con directtivos y otras organizaciones. Pero en concreto no tenemos nada", comentó para Cadena OH!, Jorge Pighín, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Santa Fe.

"Voy a decir algo que venimos afirmando en cada entrevista: hoy por hoy, una nueva ley de alquileres, con un 80 por ciento de inflación, no va a solucionar ningún problema. No hay ley que pueda garantizarle a propietarios o inquilinos una seguridad jurídica, porque los sueldos se ven totalmente desvastados por esta inflación. Pensarlo de manera aislada, no va a sumar mucho".

Según el entrevistado, "para ninguna de las tres partes es bueno esto. Seguimos sin propiedades en alquiler, mermó un poco la demanda, pero no terminó de repuntar. La parte de venta, con lo del dólar, las tasaciones se complican. No sólo en el ramo nuestro, en todos los órdenes hoy están en esta situación".

Lo que se espera es que, para los contratos vigentes, la actualización sea de un 64,96 por ciento desde el 1 de septiembre. Es decir, casi un 65 por ciento de aumento de una sola vez. Para los que finalizan y vuelven los inmuebles al mercado, será mayor.

"Queremos saber si nos pueden atender. Los legisladores se preocuparon más por la boleta única, para ver quién quedaba de presidente de la cámara, y se olvidaron del contribuyente y de quién vota".

La entidad viene de reunirse con la Defensoría del Pueblo y su presidente, Jorge Henn, preocupada por la situación locativa y por el mercado inmobiliario. "Estamos trabajando lo que será la creación del Instituto de Mediación. También nos reunimos con la comisión de Vivienda, Hábitat y Urbanismo por una ley que querían sacar, aportamos ideas. Estamos trabajando siempre a ful. Se creó la comisión de jóvenes noveles, hay una gran cantidad de personas trabajando. Siempre hacemos cosas", dijo por último.

