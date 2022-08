¿Qué dijo Alex Caniggia sobre el supuesto embarazo de Melody Luz?

A través de su cuenta de Instagram, Alex Caniggia desmintió estar esperando un hijo con Melody Luz tras los rumores en medio de su viaje juntos por Europa.

“Bueno gente estamos en Sevilla y la verdad qué decirles… no está embarazada, no quiere bebés”, dijo ‘el emperador’ y la bailarina agregó: “Sí que quiero pero no todavía”.

Apuntando contra los medios, Caniggia dijo entre insultos: "Les re cabió, medios. Cómo les cabió. Esta panza es de comer. Ya vendrá, todavía no…”, comentó entre risas la exparticipante de El Hotel de los Famosos en las stories.

“Nada más, morfi, morfi, morfi. No hay bebés, no quiere bebés así que gente tranquilos. Pura soltería y joda. ¡Qué bebé ni bebé!”, finalizó hijo de Mariana Nannis.

Alex Caniggia y Melody Luz compartieron en sus redes sociales unas imágenes durante su viaje por España que despertaron los rumores de embarazo.

Tras hacer públicas estas postales y ser noticia en todos los portales, decidieron desmentir la noticia de forma inmediata.

Fuente: Ciudad Magazine