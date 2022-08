Argentina entre los países que lideran el ranking de venta de entradas

A menos de 100 días para el inicio del espectáculo más grande de la Tierra, se han vendido un total de 2,45 millones de entradas. La primera Copa Mundial de la FIFA™ que se celebrará en Oriente Medio y el mundo árabe comenzará el 20 de noviembre y reunirá a aficionados de la región y de todo el mundo en un entorno compacto y moderno, con Qatar, EE. UU., Inglaterra y Arabia Saudí. , México, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Argentina, Brasil y Alemania lideran el ranking de venta de entradas por país de residencia.

Solo en el último período de venta , que se extendió del 5 de julio al 16 de agosto, cuando los aficionados pudieron comprar entradas por orden de llegada a través de FIFA.com/tickets , se vendieron un total de 520.532 entradas. La mayor cantidad de boletos asignados fueron para partidos de la fase de grupos como Camerún vs. Brasil, Brasil vs. Serbia, Portugal vs. Uruguay, Costa Rica vs. Alemania y Australia vs. Dinamarca. Los fanáticos que viven en Qatar, Arabia Saudita, EE. UU., México, los Emiratos Árabes Unidos, Inglaterra, Argentina, Brasil, Gales y Australia lideraron el camino, y las filas digitales, al asegurar la mayor cantidad de boletos.

Se alienta a los fanáticos que ahora tienen la confirmación de uno o más partidos en su cuenta de boletos de FIFA a comenzar a planificar su viaje lo antes posible reservando su alojamiento , si viven fuera de Qatar, y solicitando su Hayya (la identificación de fanático para el torneo ). ) a través de qatar2022.qa o la aplicación Hayya to Qatar 2022 (disponible en iOS y Android ). Una solicitud Hayya aprobada, junto con una entrada válida para el partido, otorgará a los espectadores acceso a los estadios, brindará entrada a Qatar para los fanáticos internacionales y ofrecerá transporte público gratuito los días de partido, junto con una serie de otros beneficios.

Aquellos que aún no hayan asegurado sus asientos, o aquellos que simplemente deseen aprovechar la naturaleza compacta de Qatar agregando más partidos a su programa, deben estar atentos a FIFA.com/tickets a partir de finales de septiembre cuando la fecha de lanzamiento del se comunicará la fase de venta de última hora. Durante la fase de venta de última hora, que durará hasta el final del torneo, las entradas también se asignarán por orden de llegada y se confirmarán inmediatamente después del pago. FIFA.com/tickets es el único canal oficial para que el público en general compre boletos, y se insta a los fanáticos a mantenerse alejados de los sitios web no autorizados. Las ventas sin receta también comenzarán en Doha tras el lanzamiento de la fase de ventas de última hora.