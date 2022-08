"Decir día de la niñez es un atentado contra el lenguaje", remarcó el lexicólogo Esteban Giménez

Como en muchas tras efemérides, este día del niño puso en discusión cuál es la mejor forma de expresarse sobre la fecha. Desde distintos canales oficiales, organizaciones y partidos políticos, se comenzó a implementar la frase "Día de la Niñez o infancias", en referencia a las diferentes identidades de género que, manifiestan, pueden identificarse en esa franja etaria.

"Cuando nosotros decimos día del niño estamos incluyendo genéricamente a todos los sexos. Nadie piensa en dejar afuera a las niñas si se manifiesta así", apuntó con contudencia el lingüista, lexicólogo y profesor, Esteban Giménez.

Para el entrevistado, "es una cuestión de ideología y política. Es un atentado contra el lenguaje y contra el mal gusto. Esto incluye al otro sexo, no me gusta decir género. Tampoco es violencia de género, es violencia de sexo", replicó para Cadena OH!

Según el especialista, usarlo en comunicaciones oficiales constituye un mal ejemplo para los jóvenes. "Por suerte, la mayoría no está en eso. Es minoritario el uso de esos términos".

Giménez afirmó, a su vez, que quiénes lo utilizan "tienen más poder de molestia en la sociedad", y que "hay que lugar contra ellos. Si quieren incluir, tendrían que considerar el lenguaje de señas, el baño para discapacitados, muchas otras cosas", dijo por último.

