Enojo en el Gobierno por los paros gremiales

En los pasillos de la Casa Gris se percibe el malestar generado por las medidas de fuerza que tomaron hoy y mañana los gremios estatales. “Cuando superamos a la inflación por 7 o 10 puntos, nadie lo destacó y faltando días para la mesa paritaria, arrecian con paros”, señalaron fuentes gubernamentales.

La tarde noche en la Casa Gris, tuvo un clima que superó el frío que marcaba la temperatura ambiente. “Es que la política salarial que se acordó con los docentes oficiales y los gremios estatales, no es diferente ni tiene una marcada distancia a la acordada en otras juridicciones provinciales”, indicó un conocedor de los números oficiales para sintetizar el momento.

“Cuando se analizan al mes de agosto del año 2022, la política salarial acumulada para todos los trabajadores provinciales santafesinos será del 38%, que no es para nada distinta a la de Provincia de Buenos Aires que también paga el 38%, o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que abonará menos aún con un 36,5%, o Mendoza con un 37%. Incluso, aquella que supera a todas las mesas paritarias provinciales que es Córdoba, lo hace sólo por 4 puntos de diferencia, esto es, el 42% convenido”, agregó el vocero consultado.

El eje que no se considera valorado en la Casa Gris es aquel que, como dijo una portavoz de varias batallas, “vale consignarlo como diferencial en la perspectiva salarial, porque nadie lo señala, que en el mes de marzo 2022, cuando se acordó en mesa paritaria un 22%, Santa Fe estuvo entre 7 y 10 puntos por encima de todo el resto de las provincias. A eso, ningún gremio lo destacó, lo potenció”.

Se permitió calificar las acciones que tienen lugar en estas 48 horas, señalando que “la idea de llevar adelante una serie de medidas de fuerza como las que se están poniendo en práctica y cuya continuidad podría extenderse a la semana entrante, es ciertamente destemplada”.

Sobre todo, atendiendo que el 1 de septiembre estaba acordado sentarse en la mesa paritaria y realizar las modificaciones necesarias para que los trabajadores y trabajadoras no resultaran indebidamente afectados por los efectos de la inflación imperante.

Precisamente, desde los pasillos de Casa Gris, se subrayó esa situación acontecida en marzo donde el acuerdo paritario santafesino estuvo 10 puntos arriba del alcanzado en Mendoza (12%), casi 8 puntos arriba por sobre los acordados en CABA (14,5%), 7 puntos arriba de Córdoba (15%), y 5 puntos por sobre la de Provincia de Buenos Aires (22%).

Otro de los habituales recolectores de repercusiones en la sede gubernamental de calle 3 de Febrero, indicó que “a mí un funcionario de economía me marcó que por ejemplo en mayo, estábamos igual que Córdoba con el 30% pero por encima de Mendoza (16%), CABA (20,5%) y Buenos Aires (27%)”.

A fin de cuentas, y de acuerdo con lo expresado por el funcionario de Economía consultado, le dijo que “no estamos ni muy abajo, ni muy arriba. Nos encontramos entre los porcentajes promedio que consensuaron las provincias similares en la capacidad económica a Santa Fe. Una política salarial que nunca demoró en el pago de sueldos y se abonó en tiempo y forma el aguinaldo, algo que otras juridicciones no hicieron”.

En el ala política gubernamental, algunos señalaban que la idea era resolver el eventual atraso en una paritaria que empezaba con el inicio del mes, y no con un desmedido escenario de conflicto impulsado por los gremios estatales. En las otras provincias, no se produjeron paros de esta magnitud. "Estuvimos por encima del resto durante varios meses, sabiendo que ahora tenemos un nivel de atraso que charlado en mesa paritaria puede ser debidamente subsanado, pero no en una situación como se está planteando por estas horas”, amplió el funcionario consultado.

“No estamos alejados, ni diferimos de lo propuesto por otras provincias. Ninguna provincia ofreció más que Santa Fe y la que coyunturalmente quedó mejor posicionada en agosto, sólo tiene 4 puntos de diferencia. No es una diferencia sustancial”, reiteró una vez más el funcionario consultado.

A la hora de aventurar qué pasará en septiembre, el testimonio de otra de las voces de la Casa Gris, lo resumió así: “Nos sentaremos en la mesa paritaria, se acordarán los aumentos que se consideren que puede pagar la provincia en un contexto económico. Nosotros seguiremos cumpliendo con lo que vinimos haciendo: tratar de sostener a los sueldos de los empleados y empleadas públicas, uno o dos puntos – de mínima – por encima de la inflación. En un contexto complejo, con una inflación anual que no puede confirmarse”.