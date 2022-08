Denunciaron por acoso laboral a un presidente comunal santafesino

Dos trabajadoras de la comuna de Colonia Silvia, localidad ubicada en el kilómetro 140 de la Ruta Nacional 11, perteneciente al departamento San Justo, denunciaron al presidente comunal, Héctor Rossi, por acoso laboral, hostigamiento, difamación, calumnias e injurias.

Amalia Marini se desempeñaba como secretaria de la comuna, cargo que ocupaba desde hacía 19 años, cuando radicó la denuncia en los primeros días de abril en la Comisaría de la Mujer. Según relató al aire de Sin Mordaza TV, desde que Rossi ingresó a la comuna para cumplir su segundo mandato en 2019, empezó a ser acosada permanente y sufrir perseguimiento.

"Rossi me obligaba a ir con él a realizar trámites para la comuna en su camioneta particular, se enojaba cuando no accedía a hacer las cosas que me pedía y me mostraba videos pornográficos en el horario de trabajo", contó.

"Me enteré -prosiguió- que salió a divulgar que teníamos una relación cuando yo tengo marido y una hija de 18 años. Él me demostraba que quería tener relaciones sexuales conmigo, me llamaba continuamente y me hacía propuestas hasta que no aguanté más y empecé a llegar a mi casa llorando, le decía a mi marido que no quería trabajar más. Esto me produjo ataques de pánico, fibromialgia, gastritis y estar medicada", detalló Marini.

Por su parte, Nicasia Noriega, otra de las denunciantes contra el presidente comunal de Colonia Silva, narró que "un día estaba trabajando en la comuna y el señor Rossi se acercó diciéndome que él era 'viejo pero cogedor'. Al siguiente día yo estaba por salir a trabajar y el cruzó con su camioneta diciéndome 'vení querida que yo a vos también te quiero', no se a qué se debió eso, ni que quería. Me corrí y seguí mi camino para el trabajo. Después que él gana las elecciones, me dijeron que ya no tenía más trabajo en la comuna, por lo que fui a hablar con Rossi. Me respondió que me dejaba sin trabajo porque había votado a otra persona y si quería volver a mi puesto tenía que ‘entregarle’ a mi hija de 19 años. Yo no le contesté nada, me fui y nunca más hablé con él".

Las mujeres afirmaron que existe una tercera víctima con similar denuncia y sobre quien la Justicia dictó una restricción perimetral para evitar que Rossi pueda acercarse, "pero que él no cumple, porque continuamente la está persiguiendo", aseveraron.

Tras la denuncia en Comisaría, Marini intentó hablar con el fiscal de San Justo, Guillermo Persello, pero, a pesar de que se encontraba en su despacho, solo fue recibida por su secretaria: "Desde diciembre hasta ahora no he recibido ningún llamado. El fiscal no ha hecho nada. Rossi anda como si nada, incluso dice que tiene el apoyo de sus superiores. En un discurso, el diputado provincial, Fabián Bastia, salió a decir que eran todas denuncias falsas y que se le hacía perder el tiempo a la Justicia, que era todo cuestión de política". Como consecuencia del no avance de la causa, Marini solicitó frente a la fiscalía regional el cambio del fiscal.

En tanto, aseguró que sus compañeros de la comuna, que emplea a seis trabajadores en planta permanente, de los cuales dos han realizado una denuncia contra Rossi, fueron citados para que se le inicie un sumario administrativo: “Él lo que quiere hacer es ensuciarme y echarme para tapar todo esto, pero yo no se lo voy a permitir porque quiero defender mi nombre y voy a llegar hasta las últimas consecuencias”, agregó Marini.

