¿Rusherking criticó a la China Suárez?

A cuatro meses de que el romance de China Suárez y Rusherking explotara mediáticamente, la pareja estaría atravesando una fuerte crisis y Maite Peñoñori dio detalles del tema, al revelar las filosas frases que el cantante habría dicho sobre la actriz.

"Ayer vimos que Rusher puso que estuvo grabando algo con los chicos de La K' onga y parece que anduvo boqueando con todos los que estaban ahí", comenzó diciendo la panelista de Intrusos.

Acto seguido reveló las tremendas palabras que Rusherking habría dicho sobre su novia: "Sus textuales: 'Me tiene cansado. Me hace un montón de planteos. Yo pensé que era relajada y, la verdad, que no. Está haciéndome escenas todo el tiempo. Quiero que resolvamos un alquiler que tenemos en común y terminar todo'".

Leer también: Dignity será mamá por primera vez junto a Aíto de la Rúa

Atenta a los recientes movimientos de la China Suárez en las redes sociales, en donde subió divertidos momentos con Joaquín Furriel, Flor de la Ve comentó, en defensa de la actriz: "Ella está haciendo una película, que le ocupa todo el tiempo".

Y Nancy Duré apuntó: "Está subiendo muchas historias con Joaquín Furriel. Yo pensé que él (Rusherking) se podría poner celoso".

Con el nombre del actor en escena, la conductora de Intrusos reveló: "Joaquín está noviando". Y Marcela Tauro disparó un picantísimo comentario sobre la China: "Eso no sería problema, que estuviera noviando".

Fuente: Ciudad Magazine