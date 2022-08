Diego Núñez, el santafesino que llevó a Europa la música de su saxofón

Diego Núñez es un consagrado músico santafesino. Se tituló en el Liceo Municipal santafesino en el año 1998 y en 2004 obtuvo su diploma en la Universidad Nacional del Litoral, como Profesor Nacional Superior de Saxofón. No sólo siguió sus estudios, sino que además recibió premios nacionales e internacionales.

Su vida estuvo desde pequeño emparentada con la música gracias al impulso de sus padres: “Mi viejo, verdulero, y mi vieja, profesora de matemática, me enviaron desde chiquito al Liceo Municipal y allí empecé a tomar clases de flauta dulce. Un día vi que se abría la clase de saxo y empecé a estudiar. En ese momento, el Liceo no tenía el instrumento para practicar, pero tuve la fortuna que ocurrió algo que no suele pasar, mis padres me compraron el instrumento apenas decidí estudiarlo, porque por lo general hay un período de prueba para ver si al chico le gusta el instrumento, pero a mí me lo compraron apenas comencé y desde allí caminé un sendero que me llevó a construir la vida a partir de la música y el saxofón”, contó Diego al aire de Cadena OH!.

Seducido por el saxo, Núñez no se quedó con su formación santafesina. Sus estudios superiores continuaron en Buenos Aires con María Noel Luzardo y en Amsterdam con Arno Bornkamp, junto a clases magistrales realizadas con grandes maestros del saxofón clásico, como Miguel Villafruela (Cuba), Dale Underwood y Eugene Rousseau (EEUU), Claude Delangle, Jean Marie Londeix y Christophe Bois (Francia) y Antonio Felipe Belijar (España).

Diego tuvo la suerte de estudiar con dos grandes referentes contemporáneos, Luzardo y Bornkamp, mientras que, en su tránsito por la música y la enseñanza de Mónica Cosachov marcó una incidencia insoslayable.

Desde sus primeros pasos, Diego se especializó en música de concierto, pero en los últimos años incursionó en la música popular argentina, hecho que hoy lo posiciona como uno de los saxofonistas más destacados de la región.

Este talentoso saxofonista ha obtenido además el Primer Premio en Música de Cámara, en 1996, Mozarteum de Santa Fe y el Primer Premio en Música de Cámara en VII Bienal Juvenil 2003 2004, Festivales Musicales de Buenos Aires y Shell y 1º Premio en el 3º Concurso Nacional de Música de Cámara "Música en Plural", de Secretaría de Cultura de la Nación.

Escuchar también la nota completa: