Santa Fe pidió justicia por Alejandra Ironici, la mujer trans asesinada

Una vez más, Santa Fe es noticia nacional por un crimen. En esta oportunidad, la víctima fue Alejandra Ironici, reconocida mujer trans asesinada el domingo a la noche en el norte de la capital provincial, más precisamente en Pasaje Público al 8.100.

Por lo que representó y, seguramente, siga representando su figura, no es una muerte más. Se trata del transfemicidio de alguien que supo luchar incansablemente por una causa justa: para que no las maten, para que se terminen los hechos violentos cargados de odio y discriminación hacia ellas.

Tras conocerse el lamentable y doloroso suceso, se llevaron a cabo dos marchas en la ciudad. Una este lunes por la mañana, organizada prácticamente de un momento para el otro; por la tarde, una importante cantidad de personas se congregó en la Plaza del Soldado y se dirigió nuevamente hacia la Plaza 25 de Mayo, frente a los tribunales santafesinos. El reclamo fue el mismo: justicia.

En primer lugar, un familiar de Alejandra la definió como "una luchadora grande. Ella, con su vocabulario, no le tenía miedo a nadie, no tenía pelos en la lengua". Asimismo, Victoria Stéfano, otra militante del colectivo trans, sostuvo que "fue la madre que nos parió en la militancia. Con su propio esfuerzo construyó el cupo laboral trans no solo en la ciudad, sino en toda la provincia".

Y continuó: "Fue una mujer inalcanzable, valiente, esa persona que cuando te la cruzabas te cambiaba la vida para siempre; Alejandra Ironici era eso y estaba para acompañarte cuando nadie lo hacía".

Luego del asesinato, la policía detuvo a un hombre en Presbítero Luis Dusso al 7.200, a pocas cuadras del fatídico hecho. De acuerdo a las primeras informaciones, sería el autor material del transfemicidio.

¿Quién fue Alejandra Ironici?

Fue la primera mujer trans que obtuvo el Documento Nacional de Identidad (DNI) con cambio de nombre y género en la provincia de Santa Fe por la vía administrativa. Es decir, sin tener que recurrir a la Justicia.