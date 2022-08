Villa Guillermina abre una puerta de intercambio cultural y de producción ganadera con Brasil

Ricardo "Santo Pipo" González, Director de Relaciones Internacionales del Instituto Cultural del Chamamé de Mato Grosso Do Sul Brasil, informó sobre las distintas actividades que mantendrá el Gobierno de Mato Grosso Do Sul con la comuna de Villa Guillermina en los meses de septiembre y octubre.

En primera instancia habló sobre el viaje de las delegaciones que se dará en septiembre a Brasil qué no solo tendrá un contexto cultural ligado al chamamé, sino que también tendrá un importante contexto productivo, ya que no solo viajarán artistas ligados a la cultura, sino que también serán recibidos en Brasil productores del Norte Santafesino y de otras provincias del Norte Argentino, los cuales mantendrán una reunión con un importante grupo de productores brasileros del estado de Mato Grosso Do Sul.

"El contingente será recibido por pares, en lo que será un esquema de lo que es una decisión muy importante que va a abrir una mesa de recepción y una reunión, dando inicio a la participación de la firma de un protocolo de intenciones para poder abordar "los puentes" y un trabajo en conjunto a través de acuerdos, pero lo más importante es que van a ser también recibidos por ACRISSUL la asociación de criadores y productores del Estado de Mato Grosso Do Sul, una de las mas importantes asociaciones ganaderas de Brasil", dijo Ricardo González.

El funcionario hizo referencia también, al gran trabajo que se viene realizando desde la comuna de Villa Guillermina y destacó al funcionario Provincial Roque Chávez, que según manifestaba Ricardo González es el artífice de la concreción de estos importantes intercambios culturales y productivos que beneficiarán no solo al norte de Santa Fe, sino a productores de todo el norte Argentino.