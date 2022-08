Más de cien viviendas se incorporaron a la red de agua potable

Aguas Santafesinas S.A. y la Municipalidad de la ciudad de Reconquista dejaron habilitada el lunes 22 de agosto la vinculación de las 102 Viviendas del Barrio Zulema a la red de agua potable de la ciudad. El acto formal comenzó a las 17:00 horas y se llevó a cabo en calles Olessio y 117 de la ciudad.

El primero en brindar unas palabras fue Marcos Marán, el presidente de la Vecinal. Se mostró muy contento por la conexión, la cual celebró como un "gran avance" para alcanzar el objetivo de "llevar el agua a todos los barrios, que cada casa y vecino tenga agua potable". En ese sentido, agradeció a Vallejos y a Morzán por trabajar en el barrio. Pidió amablemente a los vecinos que cuiden el agua y cumplan con los impuestos.

Seguidamente, Hugo Morzán, presidente de ASSA, agradeció a Marán y la presidenta saliente de la Vecinal, Rosa Baez, quien también se encontraba presente allí. Sobre todo por el esfuerzo de "dar la cara" y gestionar para el barrio, "aunque estén alejados del centro y de alguna manera necesitemos continuar trabajando mucho para hacer realidad lo que ustedes anhelan".

El presidente de Aguas también destacó que "existe gente que está dispuesta a poner su tiempo y su esfuerzo para llevar adelante gestiones en las vecinales". Como la realización de una canilla mejorada para que vecinos de más al Sur de la ciudad puedan acceder al agua potable y llevarla hacia sus hogares, sin la necesidad de ir hasta Barrio América. "Esto de alguna manera trata de ser una respuesta muy humilde de parte de Aguas Santafesinas para que el resto de los vecinos que no pertenecen a las 102 Viviendas", añadió.

Concluyendo con su discurso, Morzán hizo mención especial y recordó cuando el intendente Amadeo Enrique Vallejos llegó a la ciudad y, desde su profesión como médico, lo primero que reclamó a la Municipalidad fue la necesidad de desarrollar el agua potable como una medida de salud para mejorar la calidad de vida de la comunidad, no como un simple servicio público.

A continuación, el intendente Amadeo Enrique Vallejos se expresó y sostuvo que "es muy significativo poder llegar a cada uno de los lugares cumpliendo con la palabra empeñada, cuando Hugo Morzán nos hablaba principio de año que íbamos a tener un programa de expansión de las redes de agua potable, y de avanzar de la desvinculación de los sistemas autónomos".

Si bien tuvo en cuenta que todo conlleva un "trabajo arduo" y "se mezclan distintas cuestiones", Vallejos afirmó que nos les hacen perder el foco en el objetivo, que es llegar con el agua potable a todos los vecinos, un aspecto que consideró muy importante, a pesar de todas las cosas que ocurren en el medio.

"Lo que pasa acá en este barrio es lo mismo que pasaba en otros donde se generaban deudas a través de la energía eléctrica, que tenía que cargar el sistema autónomo y dónde algunos vecinos por allí no cumplían y algunos sí se hacían cargo de cubrir el costo, para no quedarse sin energía eléctrica y por ende no quedarse sin agua", explicó. Por ello, aseguró que seguirán afrontando estos problemas y acompañarán para evitar aquellos que puedan surgir por alguna deuda existente en los barrios.

Finalizando con su mensaje, el intendente replicó el pedido de cuidar el agua potable. También manifestó su agradecimiento a ASSA por el esfuerzo que viene realizando en la ciudad y a ENOHSA (Ente Nacional De Obras Hídricas De Saneamiento) por los programas, los proyectos que se pudieron llevar a cabo, y las obras de agua potable y cloacas que actualmente se están finalizando.

En ese sentido, anunció que seguirán expendiéndose al Sur y al Oeste de la ciudad, donde más de 25 mil vecinos, en dos años y medio, van a poder tener servicios de cloacas; gracias al trabajo conjunto de la Municipalidad, ASSA y los vecinos.

Ya en el cierre del acto, se abrió la canilla oficialmente y los presentes pudieron degustar el agua. De este modo, 450 vecinos de este barrio ya acceden al servicio prestado por Aguas Santafesinas y se suman a otros que ya se incorporaron en los barrios Friar, Nueva Fe, San José Obrero y Martelossi, como parte del programa de enlaces de los antiguos sistemas autónomos.

Cabe mencionar que esta es la quinta concreción de la serie de vinculaciones que se irán concretando en el marco de la ampliación de la cobertura de agua potable en la ciudad, con la puesta en marcha del Acueducto Reconquista.

Acompañaron la ocasión el presidente del Concejo Municipal, Gustavo López; el gerente de RRHH y Seguridad Centro-Norte, Carlos Cernadas; el jefe del distrito de Reconquista de Aguas Santafesinas S.A, Claudio Tascon; jefe de Producción, Marcelo Paniagua; jefe de Redes de Aguas Santafesinas S.A, el Ing. Fabián Fabrissin; medios de prensa y vecinos.