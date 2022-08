Losada apuntó contra el Kirchnerismo: "Necesitamos un plan para combatir la inseguridad"

"Ver a mi provincia rehén de la violencia y sentir su sufrimiento me agobia. Sentir que está librada a su suerte y que el Estado provincial y nacional no están verdaderamente presentes me enoja, y mucho".

La vicepresidente del Senado de la Nación y referente de Juntos por el Cambio, Carolina Losada, se refirió así a la crisis de inseguridad que vive la provincia, en especial los grandes centros urbanos como Rosario y la ciudad capital, durante el tercer encuentro de la Mesa para el Fortalecimiento de la Justicia Federal de Santa Fe, que tuvo lugar en el Senado de la Nación.

Del encuentro participaron, además, el senador Dionisio Scarpin, los diputados Roberto Mirabella, Juan Martín Mussachio, Federico Angelini, Enrique Estévez, el Dr. Aníbal Pinera de la Cámara Federal de Rosario, miembros de la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Nacional del Litoral, representantes del Colegio de Abogados de Santa Fe y el periodista especializado Germán de los Santos.

A pocos días de presentar un proyecto de Ley para declarar la emergencia en seguridad en todo el territorio provincial, Losada volvió a cargar contra el kirchnerismo, tanto a nivel provincial como nacional, por su inacción y su tibieza para llevar adelante un plan de acción serio que pueda ponerle freno a la escalada de violencia inédita en la historia de la provincia, que cuenta hoy con 261 homicidios en lo que va del año, de los cuales 193 corresponden solamente a la ciudad de Rosario.

"Se lo dije en la cara a Anibal Fernández, también a Cristina Fernández. Les pedí que actúen con rapidez porque la inseguridad y la violencia en nuestra provincia, especialmente Rosario, no es ninguna sensación. Los números que escalan todos los días son personas y esto ya excede la pelea entre bandas, personas inocentes son las que sufren esta violencia extrema", añadió.

La senadora ve con preocupación "el acostumbramiento" que siente la ciudadanía ante situaciones de violencia ligada a bandas narcocriminales. "Si nos acostumbramos a vivir tan mal, es porque nos vamos quedando sin esperanzas de que las cosas puedan cambiar para mejor. Los vecinos se sienten abandonados por el Estado".

"No quiero más extorsiones como las que viven vecinos y comerciantes como el caso de Maxi, no quiero más mamás como Gerónima a la que le robaron a sus hijos o Tatiana que se perdió a su hermano en manos de delincuentes. No quiero más niños y niñas a los que se les roba su infancia y se los utiliza para el crimen. Lamentablemente nos sobran los ejemplos y detrás de cada número, de cada caso, hay una persona, una historia, una familia que sufre", expresó Losada, que se alejó del periodismo para involucrarse en política. "Necesito que el esfuerzo sea de todos. Voy a ser siempre la voz de cada uno de los santafesinos hasta que esto termine", concluyó.