Julio Bárbaro: "Ser peronista es un recuerdo que da votos"

El presidente Alberto Fernández reiteró este miércoles por la noche que el fiscal “Alberto Nisman se suicidó” y deseó que su colega Diego Luciani “no haga algo parecido”, cuando se refirió a la causa Vialidad y a su pedido de 12 años de prisión para la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Al respecto, el ex diputado nacional, Julio Bárbaro, advirtió que "el Alberto que vimos anoche no llegaba a las elecciones, Massa si va a llegar. Yo nací en un país donde era diputado por las cosas que opinaba y no por los intereses que defendía. Ahora, ser peronista es un recuerdo que da votos".

"Nuestro drama es que no tenemos un proyecto. Tendríamos que ser capaces de dejar que la Justicia haga su camino, ayer el presidente metió la pata al querer limitarla y meterse en un poder que no es de él", aseguró en diálogo exclusivo con Cadena OH.

"¿Amar a la Argentina? No existe, no hay patriotismo, y sin patriotismo no hay destino"

Asimismo, el ex interventor del Comité Federal de Radiodifusión confesó que "no hay candidatos ni proyectos, ese es el drama. ¿Amar a la Argentina?, no existe, no hay patriotismo, y sin patriotismo no hay destino".

Finalmente, Bárbaro dijo que "hay una cosa importante que no percibimos. Cubrir todo el ciclo democrático con Alberto Fernández es un gesto de gran madurez de la política y la sociedad argentina. Presidentes fuertes tuvimos muchos, pero tan débiles como este nunca".

Escuchar también la nota completa: